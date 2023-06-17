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Украина на пути к тому, чтобы освободить Крым: американский генерал заинтриговал заявлением

Генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что сейчас ВСУ ищут слабые места в обороне противника

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские войска еще не начали основную фазу контрнаступления, однако Украина уже на пути к деоккупации временно захваченного полуострова Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Эспрессо" сделал генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес.

Украина на пути к тому, чтобы освободить Крым: американский генерал заинтриговал заявлением

Крым. Фото: из открытых источников

"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Поэтому начало контрнаступления — это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась", — отметил генерал.


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По его словам, украинские защитники усиливают давление на оборону россиян, прощупывают ее, разыскивая уязвимые места, сбивают противника с толку относительно того, где будет продолжаться основное наступление. Бен Ходжес добавил, что в ходе ожесточенных боев будут определенные потери.           

"Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", — прогнозирует Ходжес.

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