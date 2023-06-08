Перспективы освобождения Крыма – изменилось ли что-то после подрыва Каховской ГЭС

Легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины против путинского режима, обратился к жителям Крыма с призывом о содействии, на русском и крымско-татарском языках. Российские военные оппозиционеры четко дали понять, что Крым – украинский, а его возврат – лишь дело времени. Ранее начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что российские оккупанты думают над вариантами выхода из Крыма. О чем говорят данные заявления и перспективы освобождения Крыма, в том числе после подрыва Каховской ГЭС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Выход, как минимум, к админграницам Крыма с перспективами его дальнейшей деоккупации является одной из стратегических целей Украины

По мнению руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, прозвучавшие заявления подтверждают, что деоккупация Крыма остается одной из стратегических целей Украины. И что эта задача рассматривается наравне с деоккупацией других временно захваченных россиянами территорий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Так что истерики РФ о неких "красных линиях", если Украина попытается отбить Крым, уже не работают. Мы реализовываем стратегию деоккупации так, как считаем нужным. Понятно, что после определенных согласований с зарубежными партнерами, которые в последнее время всё чаще подчеркивают, что только Украине решать – как освобождать свои территории", – отмечает эксперт.

Касательно перспектив деоккупации Крыма, напоминает он, было уже много заявлений серьезных военных экспертов (как украинских, так и западных), что с тактической и стратегической точки зрения этот процесс может пройти даже быстрее и эффективнее, чем освобождение того же Донбасса.

"В силу географического положения, крымскую операцию можно провести успешно, если отрезать войска противника, сосредоточенные на полуострове (перебив сухопутный коридор и уничтожив Крымский мост). После этого им останется либо сдаться, либо эвакуироваться всеми возможными способами. При том, что, как только мы выйдем даже на админграницы, территория Крыма окажется под нашим огневым контролем", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Так что, акцентирует он, не просто так появились заявления и пресс-центра ОК "Юг", и ЛСР.

"С одной стороны, это продолжение информационной раскачки внутри РФ и в Крыму. С другой – подготовка к возможным наступательным действиям, – считает эксперт. – И, судя по всему, выход, как минимум, к админграницам Крыма с перспективами его дальнейшей деоккупации является одной из стратегических целей Украины".

Что касается подрыва Каховской ГЭС, это лишь частично влияет на возможности проведения нашего наступления, уверен Игорь Рейтерович.

"Конечно, мы судим лишь по косвенным данным. Но даже исходя из них, направление, которое попало в зону затопления, не рассматривалось как ВСУ приоритетное для наступательных действий. Там не было сосредоточено в достаточном количестве сил и средств. Тут речь скорее идет о Запорожском направлении, – считает эксперт. – О расшатывании ситуации, тактике мелких порезов — с нанесением ударов по всей линии фронта. Да, захватчики считают, что подрывом дамбы они создали перед ВСУ некую новую полосу препятствий. Но это лишь несколько отложит проведение наступательных действий на локальных направлениях. Не более. Так что тактически, возможно, россияне что-то выиграли от этого очередного военного преступления. Но стратегически это никак не влияет на планы по деоккупации всех украинских территорий, включая Крым".

То, что представители ЛСР заявляют о России, о Крыме – открывает Украине возможность напрямую общаться как с российскими регионами, так и с жителями временно оккупированного полуострова

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Сейчас ситуация во многом зависит от того, насколько Украина сможет производить в необходимом количестве собственного вооружения, чтобы переносить войну на территорию России и временно оккупированного ей Крыма. Только это ускорит процесс украинского выигрыша в войне с освобождением всех наших территорий".

Запад, напоминает эксперт, четко дал понять, что не позволяет применять предоставленное нам оружие (европейское, американское) на территории РФ. А без переноса войны на территорию страны-агрессора всё может продолжаться еще долго.

"У России есть ресурсы, включая демографические, экономические, военные. Она в этом плане откровенно сильнее, – подчеркивает Тарас Загородний. – Так что, сколько бы ни поступало нам западной помощи, ее будет недостаточно для победы, пока мы не перенесем войну на территорию страны-агрессора".

Что касается действий Легиона "Свобода России", а также "Русского добровольческого корпуса", которые треплют сейчас путинских силовиков в Белгородской области, а также наводняют информационное пространство правильными меседжами — это очень хороший кейс, уверен эксперт. Кейс, позволяющий Украине, как раз таки, переносить войну на территорию РФ.

"Причем, делать это в формате французского иностранного легиона — специальных отрядов, куда набираются граждане других стран, чтобы отстаивать интересы Франции (в основном они в Африке воюют), – отмечает Тарас Загородний. – В нашем случае создается напряжение в РФ ее же гражданами, просто не согласными с людоедской политикой путинского режима. Уверен, всё это было согласовано с нашими западными партнерами, которые поняли, что Украине важно воевать с РФ и гибридными методами, как традиционно действует именно Россия. И мы видим, какую панику и растерянность это вызвало у ее как центральной, так и местной власти".

Кроме того, это большой привет Лукашенко, акцентирует эксперт. Потому что на территории Беларуси тоже могут появиться "трактористы и доярки" с оружием из военторга, готовые решать вопрос смены власти в Беларуси. С дальнейшей демократизацией этой страны и избавлением ее от российского гнета.

"То, что представители ЛСР заявляют о России, о Крыме – очень хорошо. Это открывает Украине возможность напрямую общаться как с российскими регионами, так и с жителями временно оккупированного полуострова. В данный момент создалась обстановка, когда демонстрируется беспомощность властей той же Белгородшины. Что увеличивает нам пространство для маневра и сужает его для российских властей, – поясняет Тарас Загородний. – Украина, имея силовой инструмент в виде легионов из граждан РФ, может предложить регионам России совсем иную судьбу, нежели уготовил им путинский режим. Ту же европейскую интеграцию через Украину. А это уже интересная конфигурация. Касаемо же дальнейшей судьбы Крыма – подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС имеет все признаки того, что РФ прощается с теми украинскими регионами, которые еще недавно считала навсегда своими. В том числе – с Крымом".

Читайте также на портале "Комментарии" — Крым без воды три, пять, десять лет: Алексей Данилов озвучил неутешительные последствия подрыва Каховской ГЭС.



