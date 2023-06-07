Крым без воды три, пять, десять лет: Данилов озвучил последствия подрыва Каховской ГЭС

Взорвав Каховскую ГЭС, оккупанты лишили Крым пресной воды. В ближайшее время поставки воды на полуостров станут физически невозможными. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Тот акт, который сделала Россия, в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова вовсе", — заявил Данилов.

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По его мнению, снабжение воды в Крым будет невозможным "ближайшие три, пять, десять лет, до того времени, пока не будет отстроена эта дамба".

Отметим, 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области началась эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предположила, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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