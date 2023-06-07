Российские добровольцы ответили на вопрос, чей Крым

Легион "Свобода России" своим обращением к жителям полуострова обозначил свою позицию о будущей территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщают "Комментарии".

Легионеры обратились к крымчанам

"Мы не признаем квази-референдум 2014 года и преступную интервенцию войск РФ на полуостров, — заявили сегодня в легионе "Свобода России". — Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме этого, легионеры попросили крымчан о содействии:

"Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы приблизиться к нашей общей Победе. Просим вас сообщать нам о: точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами), местах проживания руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами), местах расположения и маршруты передвижения военной техники, точные данные местных коллаборационистов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы); лицах, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационной власти, и их данные", — сказано в заявлении.

Крымчан, оставшихся верными Украине, просят избегать этих объектов, а если они живут рядом с ними — сообщить об этом.

"Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы её сохранить", — отмечают легионеры.

Напомним, что попытка аннексии Россией Донбасса и последовавшее (24 февраля 2022 года) за этим вторжение РФ в Украину стартовали с отторжения Крыма в феврале 2014 года.

Тем временем, Папа Римский перенес операцию: что случилось.

Ступка "обманул" водителя, в которого врезался пьяным во время ДТП.

А Лукашенко сделал неожиданное заявление: такие слова не понравятся Путину.