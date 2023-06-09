Россияне начали подготовку к "эвакуации" с севера Крыма

Российские оккупанты начали подготовку к перемещению населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации", — пишет пресс-служба.

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Были отданы указания касаемо списка населения на принудительный вывоз вглубь полуострова или на территорию России. Также подготовка уже состоялась в городе Армянск.

Отмечается, что в первую очередь противник собирается вывезти: представителей оккупационных администраций и их семьи; технику и документы; материально-культурные ценности.

"Центр национального сопротивления благодарит местное подполье за информацию и списки причастных к деятельности оккупационных администраций — каждый понесет наказание и будет отвечать за содеянное", — добавляет пресс-служба.

Отметим, легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины против путинского режима, обратился к жителям Крыма с призывом о содействии, на русском и крымско-татарском языках. Российские военные оппозиционеры четко дали понять, что Крым – украинский, а его возврат – лишь дело времени. Ранее начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что российские оккупанты думают над вариантами выхода из Крыма. О чем говорят данные заявления и перспективы освобождения Крыма, в том числе после подрыва Каховской ГЭС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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