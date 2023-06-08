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Крымчан ждут большие трудности: Аксенов проговорился о проблеме в Крыму

Российский ставленник во временно оккупированном Крыму Аксенов неоднозначно высказался о последствиях после катастрофы на Каховской ГЭС

сегодня, 15:05 comments1835
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский ставленник во временно оккупированном Крыму Сергей Аксенов признал, что, подорвав Каховскую ГЭС россияне нанесли огромные вред тем территориях, которые сегодня контролируют. В первую очередь, речь идет, конечно же, об аннексированном Крыме. Ведь после уничтожения ГЭС со временем Северо-Крымский канал обмельчает, и вода в Крым перестанет поступать. Как передает портал "Комментарии", об Аксенов заявил в интервью пропагандистским СМИ. 

Крымчан ждут большие трудности: Аксенов проговорился о проблеме в Крыму

Сергей Аксенов. Фото из открытых источников

"Глава" администрации оккупантов указал, что на данный момент воду активно закачивают в водохранилища, но канал все равно постепенно будет мелеть.                                                                       


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"Уровень не падает, пока не уходит. Но, ожидаемо, канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер для того, чтобы сейчас отход воды уменьшить", — заявил Аксенов. 

Стоит отметить, что через Северо-Крымский канал территории временно оккупированного полуострова снабжаются пресной водой. После экоцида, который произошел в ночь на 6 июня из-за подрыва Каховской ТЭС (Херсонская область), есть риск обмеления канала из-за неконтролируемого выброса воды вниз по течению.

Северо-Крымский канал начинается рядом с Новой Каховкой и ранее пополнялся водой из Каховского водохранилища на Днепре.

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне боятся ехать в Крым: спрос на аренду жилья на полуострове упал до рекордного минимума.




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