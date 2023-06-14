Быстрее будет освобождение: в ГУР обратились к украинцам по поводу войск РФ в Крыму

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Кравцев Сергей
Украинцев призывают сообщать о расположении российских оккупационных войск и техники, складов и штабов в Крыму. Чем больше у украинских защитников будет точных координат, тем быстрее наступит долгожданное освобождение полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Аннексия. Фото из открытых источников
В сообщении говорится, что российская компания "Черноморнефтегаз", которая базируется в Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова.
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ГУР отмечает, что эту и другую важную информацию они каждый день получают от неравнодушных жителей временно оккупированных территорий.
Учитывая это, украинцев просят и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств: пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава российских войск; складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов; точек размещения, хранения и ремонта военной техники; мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы); штабов и пунктов управления войсками РФ; мест хранения и точек дежурства средств ПВО. Это можно делать с помощью официального бота.
Украинцев призывают писать более активно. Возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Однако чем больше будет информации — тем скорее наступит освобождение.
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