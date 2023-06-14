Быстрее будет освобождение: в ГУР обратились к украинцам по поводу войск РФ в Крыму

Украинцев призывают сообщать о расположении российских оккупационных войск и техники, складов и штабов в Крыму. Чем больше у украинских защитников будет точных координат, тем быстрее наступит долгожданное освобождение полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Аннексия. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что российская компания "Черноморнефтегаз", которая базируется в Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова.

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ГУР отмечает, что эту и другую важную информацию они каждый день получают от неравнодушных жителей временно оккупированных территорий.

"Граждане Украины, которые временно находятся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины! Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизнь наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!", — говорится в сообщении украинской разведки.

Учитывая это, украинцев просят и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств: пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава российских войск; складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов; точек размещения, хранения и ремонта военной техники; мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы); штабов и пунктов управления войсками РФ; мест хранения и точек дежурства средств ПВО. Это можно делать с помощью официального бота.

Украинцев призывают писать более активно. Возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Однако чем больше будет информации — тем скорее наступит освобождение.

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