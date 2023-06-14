logo

BTC/USD

25953.66

ETH/USD

1745.85

LTC/USD

77.73

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Быстрее будет освобождение: в ГУР обратились к украинцам по поводу войск РФ в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Быстрее будет освобождение: в ГУР обратились к украинцам по поводу войск РФ в Крыму

ГУР призывает соотечественников сообщать о войсках РФ в Крыму, чтобы приблизить деоккупацию полуострова

сегодня, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинцев призывают сообщать о расположении российских оккупационных войск и техники, складов и штабов в Крыму. Чем больше у украинских защитников будет точных координат, тем быстрее наступит долгожданное освобождение полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Быстрее будет освобождение: в ГУР обратились к украинцам по поводу войск РФ в Крыму

Аннексия. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что российская компания "Черноморнефтегаз", которая базируется в Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


ГУР отмечает, что эту и другую важную информацию они каждый день получают от неравнодушных жителей временно оккупированных территорий.

"Граждане Украины, которые временно находятся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины! Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизнь наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!", — говорится в сообщении украинской разведки.

Учитывая это, украинцев просят и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств: пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава российских войск; складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов; точек размещения, хранения и ремонта военной техники; мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы); штабов и пунктов управления войсками РФ; мест хранения и точек дежурства средств ПВО. Это можно делать с помощью официального бота.

Украинцев призывают писать более активно. Возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Однако чем больше будет информации — тем скорее наступит освобождение.

Читайте также на портале "Комментарии" — вода по Крымскому каналу уже точно не попадет на полуостров: подробности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/2432
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!