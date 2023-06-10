Вода по Крымскому каналу уже точно не попадет на полуостров: подробности

Отметки уровня воды в Каховском водохранилище опустились на такой уровень, что это делает невозможным ее поставки по Крымскому каналу на аннексированный полуостров. Подрыв, который совершили оккупанты, привел к тому, что Каховская ГЭС смещена со своей оси. Поэтому другого пути, кроме, как полный ее демонтаж быть не может. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

"Уровень воды в водохранилище уже 11 метров. То есть, мы четко понимаем, что это нет ни одного забора ни к одному городу, ни к ЗАЭС, ни к, тем более, Крымскому каналу. И пока не будет построена перемычка, пока не будет поднят до определенной отметки уровень воды, в Крым вода поступать не будет", – отметил гендиректор "Укргидроэнерго".

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По его словам, даже, если будет построена перемычка, то в лучшем случае вода в Крыму из Днепра может появиться не раньше весны 2024-го года.

Сирота также отметил, что нет смысла даже вести разговоры о том, чтобы восстановить работу разрушенной ГЭС, ведь ее отремонтировать невозможно по ряду технических причин.

"Каховская ГЭС уже восстановлению не подлежит. Это очевидно, потому что станция взорвана с середины, с нижних отметок, с паттерны. Взорван весь машинный зал и все агрегаты", – подчеркнул Игорь Сирота.

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