Вода по Крымскому каналу уже точно не попадет на полуостров: подробности

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Кравцев Сергей
Отметки уровня воды в Каховском водохранилище опустились на такой уровень, что это делает невозможным ее поставки по Крымскому каналу на аннексированный полуостров. Подрыв, который совершили оккупанты, привел к тому, что Каховская ГЭС смещена со своей оси. Поэтому другого пути, кроме, как полный ее демонтаж быть не может. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников
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По его словам, даже, если будет построена перемычка, то в лучшем случае вода в Крыму из Днепра может появиться не раньше весны 2024-го года.
Сирота также отметил, что нет смысла даже вести разговоры о том, чтобы восстановить работу разрушенной ГЭС, ведь ее отремонтировать невозможно по ряду технических причин.
Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше данных, что за подрывом Каховской ГЭС стоят россияне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, акцентируя на этом внимание, назвал последствия трагедии катастрофическими для Украины – с гуманитарной и экологической точки зрения. Но есть ведь еще экономическая составляющая, которая также значима. Какие у нас гипотетические потери здесь? Какие меры воздействия должен принять цивилизованны мир для обуздания РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне ожидали наступления на Херсонском направлении: Данилов сделал заявление о подрыве ГЭС.
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