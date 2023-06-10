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Вода по Крымскому каналу уже точно не попадет на полуостров: подробности

Восстановить подачу воды по этому каналу, по самым оптимистичным прогнозам, можно будет не раньше следующей весны

сегодня, 12:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Отметки уровня воды в Каховском водохранилище опустились на такой уровень, что это делает невозможным ее поставки по Крымскому каналу на аннексированный полуостров. Подрыв, который совершили оккупанты, привел к тому, что Каховская ГЭС смещена со своей оси. Поэтому другого пути, кроме, как полный ее демонтаж быть не может. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Вода по Крымскому каналу уже точно не попадет на полуостров: подробности

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

"Уровень воды в водохранилище уже 11 метров. То есть, мы четко понимаем, что это нет ни одного забора ни к одному городу, ни к ЗАЭС, ни к, тем более, Крымскому каналу. И пока не будет построена перемычка, пока не будет поднят до определенной отметки уровень воды, в Крым вода поступать не будет", – отметил гендиректор "Укргидроэнерго".


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По его словам, даже, если будет построена перемычка, то в лучшем случае вода в Крыму из Днепра может появиться не раньше весны 2024-го года. 

Сирота также отметил, что нет смысла даже вести разговоры о том, чтобы восстановить работу разрушенной ГЭС, ведь ее отремонтировать невозможно по ряду технических причин.

"Каховская ГЭС уже восстановлению не подлежит. Это очевидно, потому что станция взорвана с середины, с нижних отметок, с паттерны. Взорван весь машинный зал и все агрегаты", – подчеркнул Игорь Сирота.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше данных, что за подрывом Каховской ГЭС стоят россияне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, акцентируя на этом внимание, назвал последствия трагедии катастрофическими для Украины – с гуманитарной и экологической точки зрения. Но есть ведь еще экономическая составляющая, которая также значима. Какие у нас гипотетические потери здесь? Какие меры воздействия должен принять цивилизованны мир для обуздания РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне ожидали наступления на Херсонском направлении: Данилов сделал заявление о подрыве ГЭС.




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