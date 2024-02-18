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Украина на фронте взорвала оборудование Илона Маска (ВИДЕО)

Военные ВСУ нанесли удар беспилотником по российским терминалам Starlink от компании Илона Маска.

сегодня, 08:05
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные помимо ударов по россиянам, их укреплениям, средствам снабжения и тяжелой технике оккупантов, теперь также уничтожают терминалы Starlink, которые производит компания Илона Маска SpaceX. В сеть попали удачные действия бойцов, которые с помощью дрона уничтожили Starlink российских военных.

Украина на фронте взорвала оборудование Илона Маска (ВИДЕО)

Военные ВСУ уничтожили российские терминалы Starlink. Фото из открытых источников

Украинская разведка недавно сообщила об использовании россиянами терминалов Starlink. Это подтверждает и запись на которой 71-я отдельная егерская бригада удачно уничтожает оборудование компании Илона Маска с помощью беспилотника.

Сам Илон Маск ранее отреагировал на сообщения, что россияне используют Starlink и отрицал это, указав, что терминалы "не были проданы прямо или косвенно России". Впоследствии Маск в комментариях добавил, что не намерен блокировать связь для России.

Несмотря на это, украинская разведка перехватила разговоры российских оккупантов, где обсуждалась доставки терминалов Starlink в Россию. Оказалось, что россияне закупают технику у арабских стран, а затем везут в Россию, где она беспрепятственно работает.

Напомним, что Илон Маск запрещал украинцам использовать терминалы Starlink для ударов по России, а также сорвал операцию Украины по удару по аннексированному Крыму. Однако, как можно понять из заявлений ГУР и видео с уничтожением российских терминалов, Starlink не запрещает пользоваться своими технологиями России на территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поддержал идею, что Украина проиграет войну.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на 2024 год.



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Источник: https://twitter.com/front_ukrainian/status/1758392470818160756
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