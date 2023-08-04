Украина готовится к возвращению очного обучения

С 1 сентября в украинских школах может быть, в той или иной форме, возобновлено очное обучение. Подготовку к этому уже начало правительство. Об этом сообщают "Комментарии".

Школа в Украине, вероятно, опять будет очной

"Важный вопрос — безопасность, в частности в школах в связи с началом учебного года, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря об условиях обучения и подготовки к новому учебному году. — Должны быть качественные, комфортные и надежные укрытия. Деньги на это правительство выделило. В июне этого года отдельных руководителей на местах уволили из-за ненадлежащего состояния хранилищ".

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По словам Шмыгаля, правительство дало поручение снова провести проверки укрытий, чтобы убедиться, что ситуация улучшилась.

– Там, где ничего не изменилось, будут приняты кадровые решения, – отмечает Шмигаль.

Следует отметить, что министр образования Украины Оксен Лисовый также рассказал о новом пилотном содержании урока "Защита Украины", который, вероятно, можно изложить только в условиях очного обучения. Он будет включать в себя парамедицину, обучение управлению дронами и топографию.

Кроме того, Оксен Лесовый сформулировал принципы преподавания нового предмета. По его словам, он должен быть "полезным и интересным".

"Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений", — отмечает чиновник.

Тем временем, Данилов рассказал о главном отличии украинцев от россиян. Глава СНБО сделал заявление, которое некоторым в Украине показалось неполиткорректным или даже расистским.

А в ГУР рассказали, почему темп контрнаступления не увеличивается. Ситуация на поле боя сейчас сложная, но инициатива у Вооруженных Сил Украины.