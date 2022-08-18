Угрозы РФ и встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша: чего ожидать на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа в своем традиционном вечернем обращении заявил, что российская армия должна отойти от Запорожской АЭС и всех близлежащих районов, забрав свою военную технику со станции, без каких-либо условий и как можно скорее. Тем самым дав возможно обеспечить надлежащий контроль за ЗАЭС со стороны МАГАТЭ. Сегодня эту тему, скорее всего, будут обговаривать с Зеленским уже прибывшие во Львов генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Удастся ли найти выход из ситуации? Как можно вынудить россиян покинуть ЗАЭС? И только ли о ЗАЭС будет вестись разговор? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Если о демилитаризации ЗАЭС не удастся договориться, то Украине следует сформировать протокол поведения в случае чрезвычайной ситуации

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что сегодняшние переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша – это прежде всего переговоры о перспективе и формате "больших переговорах" России и Украины. Поэтому вопросы уже работающего "зернового соглашения" и применяемого РФ ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС ввязываются как узловые моменты, способствующие или исключающие эти самые "большие переговоры".

"В таком случае, – продолжает эксперт, – допуск миссии МАГАТЭ, демилитаризация ЗАЭС становятся показателем возможности дальнейших общих компромиссных действий со стороны как Украины, так и России. Если это произойдет в результате достижения договоренностей при посредничестве Турции и гарантиях ООН – значит, вероятность прямых политических переговоров воюющих стран возрастает и можно говорить о трансформации войны в новую – политическую реальность".

При этом Россия, по мнению Олега Постернака, будет намереваться добиться лучшего для себя с публичной точки зрения "выхода из войны", а Украине критично важен вопрос деоккупации Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

"Добиться их деоккупации невоенным, дипломатическим путем – это также весомая позиция для Зеленского, позволяющая сохранить инфраструктуру и жизни мирного населения временно занятых наших территорий. Поэтому компромисс по атомной электростанции становится маркером и тестом: готовы ли стороны? Хотя в таком случае, следует признать, что Россия использует козырь контроля над ЗАЭС как размен на согласие Киева возобновить прямой диалог", – акцентирует эксперт.

С другой стороны, отмечает он, желание РФ побыстрее возобновит переговоры – ее слабое место. Получая западную военную и финансовую помощь, Украина могла бы рассчитывать на продолжение реализации собственных военных планов без оглядки на сиюминутные желания и интересы Москвы.

"И каждый месяц войны – ослабление России. Причем как экономически, технологически, так и дипломатически, что показывает ситуация, например, с Сербией, Казахстаном и другими партнерами России, уже балансирующими между разными игроками, понимая потерю былой роли РФ. Вопрос только – как долго такая ситуация может продолжаться для Украины, ведь впереди отопительный сезон и макрофинансовая нестабильность", – подчеркивает Олег Постернак.

Он уверен, что если о демилитаризации ЗАЭС не удастся договориться, то Украине следует сформировать протокол поведения в случае чрезвычайной ситуации, настаивать на введение санкций против ядерной промышленности России, добиваться исключения России из международных организаций, связанных с атомной электроэнергетикой, сворачивания лицензирования российских разработок в этой сфере. Сдерживающим козырем остается признание американцами РФ государством-спонсором терроризма и дискуссия о денуклеаризации России, резюмирует эксперт.

Кремлевский монстр будет выбирать из двух возможных тактик

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук обращает внимание, что во время войны России против нашей страны с целью ее захвата, Путин не гнушается никакими методами. Он делает всё, чтобы заставить украинское руководство принять его условия.

"И было бы очень странно, если бы государство-террорист (как себя в полной мере показала РФ) во время российско-украинской войны, действовало другими методами кроме как неприкрытым террором мирного населения на временно оккупированных территориях или шантажом. Так что не нужно этому удивляться, – считает эксперт. – Очевидно, что шантаж Украины и мира возможной аварией на Запорожской АЭС готовился Москвой давно. В свете этого встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешом выглядит как попытка уговорить украинское руководство принять политическое решение, которое так упорно проталкивают в Кремле – начать переговоры о перемирии с Российской Федерацией без вывода российских с оккупированных после 23 февраля украинских территорий. Путин при этом хочет использовать ЗАЭС как свою козырную карту, чтобы путем давления и шантажа на Украину, заставить ее принять неприемлемое для нашей страны решение".

В этом смысле, продолжает Виктор Каспрук, интересна реакция Путина на эту львовскую встречу.

"Кремлевский монстр будет выбирать из двух возможных тактик, – прогнозирует политолог. – Пока не закончится эта встреча, он будет или воздерживаться от ракетных обстрелов, или кошмарить Львов постоянными воздушными тревогами, чтобы показать высокопоставленным гостям, которые прибыли в Украину, что ситуацию полностью "контролирует Москва". Турецкие СМИ уже распространили информацию, что Эрдоган во время визита в Украину намерен обсуждать шаги по прекращению войны России против Украины "дипломатическим путем... за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки". Хотя сразу же возникает вопрос: "дипломатическим путем" – это как? Прикрываясь экспортом украинского зерна – заставить Киев пойти на все возможные уступки Москве? И это как раз в то время, когда у Украины появляется реальная возможность изгнать московских захватчиков с украинских территорий".

По мнению Виктора Каспрука, когда Украину пытаются подтолкнуть к неприемлемым решениям, Зеленскому нужно действовать дипломатически. Во время встречи поблагодарить Турцию за “Байрактары”; выразить обеспокоенность генсеку ООН по поводу того, что агрессор и ядерный террорист до сих пор находится в Совете Безопасности; заявить, что суверенитет Украины над собственными территориями не есть и никогда не может быть предметом переговоров; поблагодарить за приложенные усилия и пригласить приезжать еще в Украину.

"Подытоживая, можно сделать закономерный вывод: если москали так настойчиво начали слать гонцов на переговоры, то это значит, дела у агрессора идут плохо. Россияне никогда не идут на переговоры, когда у них всё получается, как запланировали в Москве. При этом Путин до сих пор хочет капитуляции Украины, только сейчас в Кремле решили добиваться этого дипломатическим путем, – поясняет эксперт. – Москва совершенно не изменила своих планов. Единственное, что необходимо агрессору – несколько месяцев на передышку и накопление сил для новой атаки. А Путин постарается выторговать для себя Крым и Донбасс. В ходе этих дипломатических маневров он ставит перед собой несколько задач. Но одно совершенно очевидное – для него обещать то, что никогда не собираешься выполнять, очень легко".

Поэтому, уверен Виктор Каспрук, путинский режим потенциально будет согласен на любой формат и любую дипломатию, где первым пунктом будет поставлено прекращение огня, хотя бы "на время проведения переговоров".

"Если россиянам удастся добиться своего, "переговариваться" они будут ровно столько, сколько им будет необходимо для того, чтобы закрепиться на занятых территориях и подготовки к новому наступлению, – предупреждает эксперт. – Поэтому все предложения, поступающие от переговорщиков Путина под лозунгом "дайте миру шанс", нужно рассматривать как политические маневры, и не более того. Шанс миру может дать только полный вывод российских войск со всех украинских территорий".

Будет найден выход из ситуации с ЗАЭС – россияне могут преподнести это как очередной "жест доброй воли"

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Я думаю, что будет найден выход из ситуации с ЗАЭС. Прогнозирую, что россияне могут преподнести это как очередной "жест доброй воли". Судя по всему, не только Эрдоган и Гутерриш, но и другие мировые лидеры давят и будут давить на Россию с целью восстановления ядерной безопасности в Европе. А для этого нужно, чтобы россияне покинули территорию Энергодара, где расположена ЗАЭС, и, естественно, самой станции".

По мнению эксперта, сейчас общественное мнение мировых СМИ, мировых лидеров таково, что россиян выдавят с ЗАЭС.

"Скорее всего, какая-то договоренность на эту тему будет. Точно также, как в июле было заключено соглашение о разблокировании морского экспорта украинского зерна, – напоминает Татьяна Попова. – Эрдогану самому важно, чтобы на ЗАЭС не произошло катастрофы. Турция ведь тоже тогда окажется под возможным ударом. Я уж не говорю о Черном море, которое окажется заражено".

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