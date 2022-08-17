Эрдоган и Гутерриш едут в Украину: что будут предлагать – какая цель встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе впервые посетит Украину с начала широкомасштабного российского вторжения. Цель – обсудить с президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришом (тот прибудет к нам второй раз) дипломатические шаги для завершения войны. Чего ожидать от этого визита? Какие предложения может высказать Эрдоган, который сохранил ровные отношения с Киевом и Москвой? Есть ли перспективы для возобновления украино-российских переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерриш

Очевидно, что генеральная линия Эрдогана и Гутерриша будет основываться на предложении с фактическим закреплением сторон на нынешних географических позициях

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко думает, что высокопоставленные гости с ООН и Турции попробуют экстраполировать успех от запуска "зернового коридора" и призвать Украину к возобновлению официальных переговоров с Российской Федерацией, призванных завершить войну.

"Уже неоднократно фиксировались сигналы и от самой РФ, и от её партнеров в ЕС, что они хотят обсудить остановку боевых действий. Однако в этом плане есть несколько серьезных проблем, – отмечает эксперт. – Во-первых, сама Россия подорвала динамическое дипломатическое развитие зернового кейса обстрелом порта Одессы на следующий день после подписания Стамбульской инициативы. Во-вторых, как минимум публичные сигналы свидетельствуют не о реальном желании Кремля договариваться, а о принуждении к капитуляции Украины. В-третьих, весь мир сегодня является заложником ядерного террора агрессора в связи с обстановкой вокруг Запорожской АЭС. Практически ежедневно мы видим массированные обстрелы гражданских объектов того же Харькова или Николаева. Пропаганда РФ закрепляет тезис о дальнейшем продвижении операции на Одессу, Николаев и Днепр. Также не забываем о трагедии в Еленовке с убийством десятков украинских военнопленных. Все эти элементы пазла за последние недели ослабляют эффективность челночной дипломатии".

По мнению Игоря Чаленко, очевидно, что генеральная линия Эрдогана и Гутерриша будет основываться на предложении остановки боевых действий с фактическим закреплением сторон на нынешних географических позициях и, как один из вариантов, создания демилитаризованной зоны вдоль новой линии разграничения, которую будут инспектировать международные организации. Не исключено, что какие-то предложения Эрдоган передаст Зеленскому и от Путина после их недавней встречи в Сочи.

"Украина, в свою очередь, не отходит от плана-минимум – выйти на фактически подконтрольные границы по состоянию на полночь 24 февраля, а до конца этого года прийти к завершению активной фазы войны возвращением контроля над Херсонщиной. Также мы видим продолжение работы группы Ермака-Расмуссена по наработке гарантий безопасности Украины и постоянную коммуникацию с нашими международными партнерами, – отмечает эксперт. – Думаю, что дипломатические коммуникации в разных форматах будут усиливаться. Однако выход на прямые украинско-российские переговоры, как по мне, предполагаются лишь на финальном этапе, когда будет шанс на достижение некого компромисса. Возможно, определенный толчок может произойти на саммите G20 в ноябре, где существует возможность личной встречи Путина с Зеленским. В любом случае успех дипломатического трека целиком зависит от Кремля, который и начал эту войну".

Такие визиты нам в плюс, даже если по их итогам не всегда достигаются те или иные соглашения

Несмотря на общие слова о вероятном обсуждении во время визита Эрдогана и Гутерриша в Украину политического урегулирования конфликта, речь идет всё же о более реальных – абсолютно прикладных – ситуациях. Так считает аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Две такие, с моей точки зрения, могут и будут обсуждаться точно. Одна связана с ООН и рисками, которые сегодня есть на Запорожской АЭС из-за российского ядерного шантажа. Вторая – с экспортом украинского зерна по морю, к чему Турция имеет непосредственное отношение. Поиск же мирного варианта выхода из российско-украинской войны на сегодня не видится возможным, – уверена эксперт. – Россия явно не готова к конструктивным переговорам. Так что лучше обсуждать некие конкретные темы".

Но даже по ним, где иногда достигается некая договоренность (как с разблокированием украинских портов и созданием зернового коридора), всё равно есть риски срыва соглашений из-за того, что РФ продолжает военные действия, акцентирует Олеся Яхно.

По ее мнению, Турция так активна, потому что имеет свой интерес. Он связан как со стремлением повысить свою геополитическую роль, так и с возможностью получить некие экономические бонусы. Известно, что турецкий экспорт в Россию сильно вырос, что зерновая сделка принесла туркам определенные дивиденды.

"Ну, а ситуация на ЗАЭС сейчас приковала к себе внимание со стороны многих стран мира, – отмечает аналитик. – Их настораживает ядерный шантаж со стороны РФ. Это недопустимо. И хорошо, что Гуттереш совершает визит в Украину. Насколько известно, он сначала побывает во Львове, потом в Одессе. Визит любого западного чиновника в нашу страну актуализирует тему российско-украинской войны, дает возможность увидеть всё своими глазами, сделать соответствующие выводы. Так что такие визиты нам в плюс, даже если по их итогам не всегда достигаются те или иные соглашения".

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