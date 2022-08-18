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Российское командование панически боится наступления ВСУ: эксперт назвал причину

Олег Жданов считает, что российская армия не готова переходить в глухую оборону и умирать за украинскую землю

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские командиры прекрасно понимают, какая цена перехода российской армии к оборонительной операции, потому что оборона для РФ в нынешней ситуации – это смерть. Пока россияне наступали, захватывали и грабили у них был стимул, была идея идти вперед, как говорит российская пропаганда, чтобы всех освободить, но на самом деле всех захватить, поработить. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире своего ютуб-канал высказал военный эксперт Олег Жданов.

Российское командование панически боится наступления ВСУ: эксперт назвал причину

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Как только россияне садятся в оборону, для российской армии вообще какая-либо мотивация воевать пропадает, потому что нету доходности от этого дела, кроме денег. Наемники будут воевать, потому что им платят – за каждую атаку, за каждый бой им доплачивают, кроме той ставки, которая у них существует за каждый месяц. А остальные? Они что? Они будут, как в Первую мировую вшей в окопах кормить? Я думаю, что нет", – отметил Жданов.

По его словам, если россияне готовы умирать за чужую им украинскую землю, значит они будут обороняться под принуждением командования. А, если большинство россиян окажутся не готовы погибать, то они могут просто отступить. 

"Такие примеры мы уже знаем, когда после серьезных огневых контактов в ВСУ и получения довольно большого количества потерь российские войска просто уходили с позиций. Вспомните, как русские убегали из-под Николаева, когда их потом в Херсоне командиры пинками гнали обратно.

Он добавил, что там, где ВСУ будут сталкиваться с наемниками, там будет тяжело, а там, где будут вот эти "добровольческие батальоны" и регулярные части российской армии, там ВСУ будет намного легче. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K7Li6Rx64_o
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Обсуждения

Олег

сегодня, 10:45

настання ЗСУ Це що новий війсковий термін? Скоріш за все недолугість пісакі, який школу не закінчів, а вже лізе в журналісти.


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