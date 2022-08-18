Российское командование панически боится наступления ВСУ: эксперт назвал причину

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Кравцев Сергей
Российские командиры прекрасно понимают, какая цена перехода российской армии к оборонительной операции, потому что оборона для РФ в нынешней ситуации – это смерть. Пока россияне наступали, захватывали и грабили у них был стимул, была идея идти вперед, как говорит российская пропаганда, чтобы всех освободить, но на самом деле всех захватить, поработить. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире своего ютуб-канал высказал военный эксперт Олег Жданов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, если россияне готовы умирать за чужую им украинскую землю, значит они будут обороняться под принуждением командования. А, если большинство россиян окажутся не готовы погибать, то они могут просто отступить.
Он добавил, что там, где ВСУ будут сталкиваться с наемниками, там будет тяжело, а там, где будут вот эти "добровольческие батальоны" и регулярные части российской армии, там ВСУ будет намного легче.
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Олег
сегодня, 10:45
настання ЗСУ Це що новий війсковий термін? Скоріш за все недолугість пісакі, який школу не закінчів, а вже лізе в журналісти.