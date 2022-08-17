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Без всяких условий: Зеленский требует, чтобы россияне вывели свою армию из ЗАЭС

Российские войска должны отойти от Запорожской АЭС и всех близлежащих районов

17 августа 2022, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ должна без всяких условий забрать свою армию и военную технику из ЗАЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении .

Без всяких условий: Зеленский требует, чтобы россияне вывели свою армию из ЗАЭС

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства сообщил, что наши дипломаты, атомщики и МАГАТЭ постоянно находятся на связи. Сейчас они работают над направлением на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.

"Российская армия должна отойти от ЗАЭС и всех близлежащих районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно скорее. Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать возвращение к ядерной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент также заявил, что наша страна готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, а соответствующая миссия может быть направлена на ЗАЭС легальным способом – быстро и максимально эффективно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал причину, по которой власти не предупредили соотечественников о начале войны . Глава нашей страны Владимир Зеленский назвал причину, по которой должностные лица не предупредили жителей Украины о войне с Россией преждевременно, ведь тогда захватчики заняли территорию страны через несколько дней. Владимир Зеленский при этом подчеркнул, что с начала масштабной войны РФ бюджет Украины почувствовал потерю от 5 до 7 миллиардов долларов каждый месяц. Как сказал глава государства, внутреннее чувство его и единомышленников было таким: когда власть посеет хаос в стране в самом начале вторжения, россия нас съест. Ведь когда наступает хаос, люди покидают страну.



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/520152479880016/
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