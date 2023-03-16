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Удары рашистов по Бахмуту корректировала украинская военная: подробности

Предательницу задержала СБУ

сегодня, 19:17 comments1955
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Автор:

Константин Куликов

Медсестра одного из боевых подразделений Вооруженных сил Украины корректировала удары рашистов по позициям ВСУ в Бахмуте. За это оккупанты обещали ей и ее помощнице должности в оккупационных органах власти. На связь с врагом они вышли через сына одной из них, воевавшего в рядах "армейского корпуса ДНР". Предательницу и ее приспешницу обнаружили и задержали сотрудники СБУ, сообщают "Комментарии".

Удары рашистов по Бахмуту корректировала украинская военная: подробности

Один із скріншотів переписки зрадниці з російським "куратором"

Как передает пресс-служба СБУ, медсестра боевого подразделения Теробороны ВСУ и ее подружка из Краматорска "сливали" врагу позиции Сил обороны под Бахмутом. Россиян интересовала информация о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении, в частности, маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении Восточного фронта. На основе этих данных враг планировал свои боевые операции в районе Бахмута.


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Кроме того, информаторы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для корректировки повторных ударов.

Обе злоумышленницы были задержаны при выполнении разведывательного задания.

Во время обысков по адресам проживания у них обнаружены мобильные телефоны и ноутбуки, которые они использовали для коммуникации с российским "куратором".

По решению суда шпионки находятся под стражей.

Тем временем, друзья погибшего "Да Винчи" посвятили ему успешную атаку под Авдеевкой, где он воевал. Представители Великобритании в ОБСЕ оценили потери россиян под Бахмутом – они несоразмерны с территориями, которые удалось захватить рашистам.

А американские журналисты описали два сценария украинского контрнаступления, которое они ожидают в мае текущего года.



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