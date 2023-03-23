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Учения ВСУ на истребителях Mirage: в Минобороны Франции сняли интригу

Минобороны Франции опровергло информацию об учениях украинских пилотов на истребителях Mirage

сегодня, 14:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство обороны Франции назвало неправдивой информацию об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000. Тренировки касаются только использования систем ПВО и выживания в случае катапультирования на вражеской местности. Об этом заявил представитель Минобороны Франции Ян Гравет, сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на AFP и Le Monde.

Учения ВСУ на истребителях Mirage: в Минобороны Франции сняли интригу

Истребители Mirage. Фото: wikipedia.org

"Мы обучаем украинские экипажи во Франции, особенно в плане обращения с ПВО и выживания в случае, если их летательный аппарат будет сбит", — утверждает Ян Гравет.


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Напомним, ранее французское издание Le Figaro сообщило о том, что украинские пилоты якобы проходят ускоренную подготовку на истребителях Mirage 2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси во Франции.

Также в ВСУ заявили, что информация об обучениях во Франции украинских пилотов не соответствует действительности. 

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Также издание "Комментарии" сообщало - трехдневный визит лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину, хоть и завершился, но остается в фокусе внимания. Его анализируют западные издания и политики, дают оценки в самом Китае. Какие главные выводы можно сделать сейчас, когда есть возможность проанализировать китайско-российские переговоры не по горячим следам, а спустя какое-то время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2023/03/23/guerre-en-ukraine-en-direct-l-armee-ukrainienne-promet-de-tirer-tres-bientot-parti-de-la-fatigue-des-troupes-russes-a-bakhmout_6166636_3210.html
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