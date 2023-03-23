Учения ВСУ на истребителях Mirage: в Минобороны Франции сняли интригу

Министерство обороны Франции назвало неправдивой информацию об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000. Тренировки касаются только использования систем ПВО и выживания в случае катапультирования на вражеской местности. Об этом заявил представитель Минобороны Франции Ян Гравет, сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на AFP и Le Monde.

Истребители Mirage. Фото: wikipedia.org

"Мы обучаем украинские экипажи во Франции, особенно в плане обращения с ПВО и выживания в случае, если их летательный аппарат будет сбит", — утверждает Ян Гравет.

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Напомним, ранее французское издание Le Figaro сообщило о том, что украинские пилоты якобы проходят ускоренную подготовку на истребителях Mirage 2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси во Франции.

Также в ВСУ заявили, что информация об обучениях во Франции украинских пилотов не соответствует действительности.

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