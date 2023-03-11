Авиация ВСУ нанесла более десятка ударов по армии РФ: подробности от Генштаба

Украинские пилоты продолжают мастерски отражать не только атаки противника, но и уничтожать военные цели, как на земле, так и в небе над Украиной. За последние сутки украинские защитники сдержали более 100 вражеских атак. Авиация ВСУ 11 раз ударила по местам сосредоточения сил противника, а также уничтожила вражеский беспилотник, средство ПВО и склад боеприпасов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

"Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника", — сообщили в Генштабе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Там уточнили, что украинские воины сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага", — говорится в сводке.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем РФ строит оборонительные линии на своей территории: объяснение аналитиков Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало — аналитики американского Института изучения войны считают, что Российская Федерация организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе, и чтобы потешить россиян. А в Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы такие ракетные удары РФ по Украине не стали нормой. При этом подобные массированные атаки, увы, продолжаются уже давно. Почему Запад не спешил дать Украине не только эффективный щит, но и меч? Как ситуация может измениться в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



