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Зачем РФ строит оборонительные линии на своей территории: объяснение ISW

Россия укрепляет свою оборону даже в тех местах, куда, предположительно, даже не зайдут украинские войска

сегодня, 07:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Российская Федерация строит оборонительные линии в Белгородской и Курской областях с целью информационного давления на россиян, и чтобы показать им, что Украина — это реальная угроза. При это укрепление рубежей на территории временно оккупированного Крыма имеет более реальную военную цель — на данный момент войска РФ не уверены, что смогут сдержать наступление ВСУ в случае контратаки на полуостров. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Зачем РФ строит оборонительные линии на своей территории: объяснение ISW

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российские войска продолжают устанавливать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта, а также в самой России, где, вероятно, никогда не будут вестись боевые действия", — говорится в отчете ISW.


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Там ссылаются на заявление Генштаба ВСУ, который 10 марта констатировал, что оккупанты продолжают строить укрепления вдоль границы Курской области с Украиной. Там, как говорят в ISW, вряд ли когда-нибудь начнутся полномасштабные боевые действия. 

Также 10 марта глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов отчитался о строительстве оборонительной линии на полуострове. В ISW говорят, что новые укрепления находятся далеко от нынешней линии фронта на юге Украины. По мнению ISW, было бы уместнее использовать российский персонал и технику, которые размещены на этих линиях, на других участках фронта с Украиной. 

Аналитики говорят, что пока что ни на одной из этих оборонительных линий войска РФ не развернули своих сил. Поэтому их сооружение никак не влияет на ход войны в Украине. 

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-10-2023
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