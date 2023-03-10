В ООН не видят будущего России, заговорили о ее распаде

Россия только на словах федерация, в реальности она абсолютно унитарное государство. Ее распад на мелкие субъекты неминуем. Об этом заявил ирландский дипломат, координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его интервью haqqin.az.

ООН. Фото - из открытых источников

"Думаю, деколонизация России неминуема. Дело в том, что Россия не функционирует как федерация. Она только на словах федеративная, а на деле — абсолютно и жестко унитарная", — заявил дипломат.

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По его словам, Россия в будущем распадется на несколько субъектов, фактически повторит судьбу Советского Союза, правопреемницей которого стала.

"РФ распадется, как Советский Союз, а ее регионы, подобно Азербайджану, обретут независимость. Республики в составе Российской Федерации заслуживают право на свободное самоопределение", — добавил О'Доннелл.

Стоит напомнить, что руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что в России уже начались процессы, которые приведут к тому, что страна развалится на несколько субъектов.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский заявил, что мы должны обеспечить крах России уже в этом году. И это, по его словам, возможно, если Украина получит всё запрашиваемое оружие. Тем временем Кремль провел перестановки в военном командовании, продолжает массированные атаки на Донбассе, но вряд ли способен на большое наступление как было в феврале 2022-го, считает ряд экспертов, в том числе, министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Какова вероятность краха российского режима и его агрессии в этом году? Какой именно крах был бы наиболее приемлем для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилась к экспертам.



