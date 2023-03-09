Что станет крахом путинского режима – почему все снова упирается в Крым

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Кравцев Сергей
В украинской разведке продолжают настаивать на том, что падения путинского режима не избежать и это вопрос не далекой перспективы, а реальность, которая может наступить совсем скоро. Что реально может подкосить кремлевскую верхушку, какие это должны быть процессы или волнения внутри России? Или все же поражение в войне может вызвать негодование россиян? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Концом выстроенной Путиным политической системы и реальным кризисом в России станет потеря аннексированного Крыма. В этом уверен политолог, доброволец спецподразделения "Хорт" Кирилл Сазонов. Свое мнение он высказал в эфире общенационального телемарафона.
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По его словам, российские власти уже морально готовят свое население к потере Донецка и Луганска. Но с потерей Крыма будет куда сложнее. С этим объяснением не справиться даже российская пропаганда.
Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман также считает, что серьезное поражение российских войск на фронте повлечет за собой падение путинского режима. Такую позицию он озвучил в эфире 24 канала.
При этом Игорь Эйдман не согласен с тем, что нужно дождаться, как Россия потеряет Крым. На самом деле большое поражение россиян произойдет еще до того, как Крым вернется в Украину.
По его словам, даже отход из тех украинских территорий, которые за целый год с таким трудом и потерями захватывали российские войска может привести к серьёзному кризису.
Эксперт отметил, Путин и его окружение многое поставили на войну в Украине. Владимир Путин в сентябре 2022 года торжественно объявил о "присоединении" 4 украинских областей к России. Также о "новых территориях" много рассказывали "рупоры Кремля".
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