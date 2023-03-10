Почему Запад слабо реагирует на ракетный террор РФ в Украине - может ли измениться ситуация

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Российская Федерация организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе, и чтобы потешить россиян. А в Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы такие ракетные удары РФ по Украине не стали нормой. При этом подобные массированные атаки, увы, продолжаются уже давно. Почему Запад не спешил дать Украине не только эффективный щит, но и меч? Как ситуация может измениться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Европейские и американские элиты продолжают жить в удобном формате "войны где-то там", не понимая истинной цели Путина

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

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"Ракетные удары Россия, действительно, наносит с целью преимущественно психологического воздействия на украинский народ и для удержания Кремлем картины контроля над войной, а также способности осуществлять действия контексте озвученной повестки войны. При этом украинцы в своем большинстве постепенно привыкли к подобным ракетным волнам – и это не вызывает панических настроений или массовой критики власти. Скорее, наоборот, это сплачивает украинское общество и еще больше укрепляет однозначную веру в то, что "Карфаген должен быть повержен". 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. Причем, 13% из них считают, что такие удары должны наноситься по всем объектам, в том числе по российскому населению ".

Что касается позиции евроатлантического Запада в отношении помощи в строительстве надежного противоракетного и противовоздушного щита, то она, отмечает эксперт, колеблется между активной союзнической риторикой и дозированным, растянутым во времени, предоставлением военной помощи.

"Всё это отражает амбивалентность реакции западных стран в отношении целей и стратегии Москвы. Европейские и американские элиты продолжают жить в удобном формате "войны где-то там", не понимая истинной цели Путина – слом Украинского государства, коррекция демографического потенциала украинской нации, демонтаж международного правопорядка в Европе. Запад же, похоже, надеется на сценарий внутреннего коллапса режима, который приведет к исчезновению нынешних препятствий для диалога, упирающегося, по мнению наших международных партнеров, в персональный фактор Путина", – поясняет Олег Постернак.

Он считает, что перелома в позиции Запада на данный момент не происходит. Для него это по-прежнему, локальная война Украины с Россией.

"Не исключено, что даже мелкие поражения ВСУ на поле боя могут быть интерпретированы общественным мнением на Западе как показатель истощения нашей страны, – прогнозирует эксперт. – Под действием электоральных факторов страны ЕС и Северной Америки вынуждены будут лавировать и еще больше замедлять сотрудничество".

Наши союзники как никогда настроены решительно

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что основные причины, по которым нам так неспешно предоставляли иностранное вооружение, следующие:

– наивное ожидание, что эта война будет очень быстрой;

– маниакальный страх западных стран перед тем, что передача Украине современного вооружения невероятно разгонит цены на нефть и газ, особенно перед зимой 2022–2023;

– страх спровоцировать Третью мировую войну или еще хуже, первую ядерную войну;

– ограниченность собственных военных запасов.

"Уже сейчас мы видим, что по состоянию на март-2023 страны Запада преодолели все вышеперечисленные проблемы, кроме последней, – отмечает эксперт. – Последний пункт сейчас находится в активной работе. Тонкий ручеек иностранного вооружения уже превратился в полноводную реку. ЕС и США полностью осознали, что тактика быстрых маленьких локальных войн не годится для 21 века, поэтому пересматриваются военные бюджеты, увеличивается количество оборонных заказов на десятилетия вперед".

По мнению Ивана Ступака, наши союзники как никогда настроены решительно, так что количество и качество передаваемого Украине вооружения будет только возрастать.

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