В США назвали главную цель ракетного удара РФ по Украине

Российская Федерация организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе и чтобы потешить россиян. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Как отметили аналитики американского Института изучения войны ISW, несмотря на то, что массированный обстрел Украины 9 марта стал крупнейшей воздушной атакой РФ в 2023 году, реальной пользы на поле боя с Киевом он не несет.

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"Кремль, вероятно, преднамеренно запустил ракеты, которые украинская система ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет", — говорится в публикации.

В ISW отмечают, что в российском информационно пространстве Минобороны РФ поясняет свой обстрел Украины в качестве "возмездия за теракты", имея в виду, вероятно, якобы "вторжение" в Брянскую область 2 марта. Это, по задумке Кремля, должно было успокоить российские провоенные и ультранационалистические круги, которые требовали мести от Путина.

Ранее российские блогеры и пропагандисты также критиковали Путина за его "промахи" в ракетной атаке и за то, что Украина все еще "не замерзла" в сезон февраля-начала марта.

"Путин, вероятно, попытался компенсировать эти нарративы еще одной ракетной атакой, подобной той, которую Россия провела осенью 2022 года, используя современные ракеты, чтобы гарантировать некоторый ущерб Украине. Однако российские блогеры не поддержали сегодняшние удары подавляющим большинством, отметив, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к нацеливанию, учитывая, что Украина приспособилась к установленной схеме атак на свою энергетическую инфраструктуру", — пишут эксперты ISW.

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