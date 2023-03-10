В США назвали главную цель ракетного удара РФ по Украине

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Кравцев Сергей
Российская Федерация организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе и чтобы потешить россиян. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Как отметили аналитики американского Института изучения войны ISW, несмотря на то, что массированный обстрел Украины 9 марта стал крупнейшей воздушной атакой РФ в 2023 году, реальной пользы на поле боя с Киевом он не несет.
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В ISW отмечают, что в российском информационно пространстве Минобороны РФ поясняет свой обстрел Украины в качестве "возмездия за теракты", имея в виду, вероятно, якобы "вторжение" в Брянскую область 2 марта. Это, по задумке Кремля, должно было успокоить российские провоенные и ультранационалистические круги, которые требовали мести от Путина.
Ранее российские блогеры и пропагандисты также критиковали Путина за его "промахи" в ракетной атаке и за то, что Украина все еще "не замерзла" в сезон февраля-начала марта.
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