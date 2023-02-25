Почему украинцы поддерживают удары по территории РФ – стоит ли ждать учащение таких «бавовн»

Подавляющее большинство украинцев (90%) считают, что необходимо наносить удары по территории России. О чем говорят эти данные опроса КМИС? Почему нам важно перенести войну на территорию агрессора? С помощью чего, как и когда это можно сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Жители востока, часть которых на себе прочувствовала "прелести" "русского мира", более жестко настроены по отношению к агрессору

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

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"Следует понимать, что украинцы после неспровоцированной российской агрессии и тех ужасов, которые мы переживаем уже более года, до сих пор пребывают в эмоциональном шоке. Потому и такое единодушие касательно того, что мы должны бить по российской территории. Лишь 7% респондентов не поддерживают этого, а абсолютное большинство (89-92%) считают правильным. Расхождение лишь в том, куда именно бить. Согласно опросу КМИС, 38% считают, что целью должны быть только военные объекты, 39% – военные объекты и объекты энергетической инфраструктуры, 13% – все объекты, в том числе гражданские (как делает сама Россия по отношению к Украине)".

Интересно, продолжает эксперт, что решение бить по всем без исключения объектам на территории РФ поддерживает 15% украинцев, живущих на востоке (где идут самые страшные бои, причем еще с 2014 года). А на западе и юге такое решение поддерживает 12%. То есть, поясняет Татьяна Попова, жители востока, часть которых на себе прочувствовала "прелести" т.н. "русского мира", более жестко настроены по отношению к агрессору.

"Куда именно решить бить наш Генштаб, я предсказать не могу. Но предположу, что это будут, прежде всего, военные объекты, военная инфраструктура. Вряд ли мы сейчас можем сказать – с каких носителей и какими ракетами станут производиться такие удары. Какие беспилотники могут быть использованы. Есть и соответствующие украинские БПЛА, и зарубежные. Есть и обязательство Великобритании поставить нам дальнобойные ракеты Storm Shadow. Американцы, судя по всему, готовы предоставить нам дальнобойные ракеты GLSDB (под 150 км, запускаются с РСЗО HIMARS). Есть и аналог этих ракет GLSDB-39, которые запускаются с самолетов, – отмечает эксперт. – Однозначно география возможностей ударов с Украины в ответ на российские – расширяется всё больше. И бить мы вскоре сможем всё дальше. Причем, думаю, именно по военным объектам".

Нам крайне важно, чтобы противник нигде не чувствовал себя в безопасности

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких подчеркивает, что часть ударов по нашей стране, причем значительная, прежде всего, с помощью ракет, наносится с территории РФ. Соответственно, поясняет он, все военные объекты, находящиеся на российской территории и используются для агрессии против нашей страны, являются законными целями для ВСУ. Такова логика войны.

"С помощью чего это можно сделать? Прежде всего, с помощью дальнобойной артиллерии, ракет или с задействованием беспилотников. Над тем, чтобы получить эти возможности, активно работает украинская дипломатия. И даже сам факт получения нами подобных инструментов уже станет в определенной мере сдерживающим фактором для противника. Нанесение ударов по территории РФ серьезно повлияет на настроения внутри страны-агрессора, ибо продемонстрирует неспособность путинского режима, его армии, защитить собственно россиян в их стране", – подчеркивает политолог.

По его словам, вражеские самолеты не просто так не залетают в наше воздушное пространство. Мы всё более укрепляем свою ПВО. Как следствие – россияне уже потеряли с начала вторжения почти по 300 самолетов и вертолетов. Потому они всё чаще задействуют стратегическую авиацию, нанося удары с дальних расстояний в сотни км. То же самое, продолжает Валентин Гладких, касается их кораблей, которые выпускают ракеты с безопасных, как они надеются, расстояний.

"И нам крайне важно, чтобы противник нигде не чувствовал себя в безопасности. Отличный пример – атака на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области, где базируется российская стратегическая авиация. Когда туда что-то "прилетело", противник в спешном порядке убрал оттуда самолеты, понимая уязвимость позиций. Следует продолжать в том же ключе, – уверен эксперт. – И в этом ракурсе радуют заявления главы СБУ Василия Малюка, что "бавовна" в РФ будет случаться всё чаще. Помочь в этом могут те же наши Силы специальных операций, совершая определенные диверсии. Либо сами россияне. Как недавно отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, "деньги решают". И мы готовы нанимать даже российские криминальные группировки, которые за определенную плату сделают определенную работу по снижению потенциала армии РФ".

Ведется, констатирует Валентин Гладких, планомерная работа по созданию условий, когда россияне не смогут использовать свой ракетный потенциал для новых атак против Украины.

"Не получится, что они будут постоянно безнаказанного обстреливать нашу страну. "Ответки" станут случаться всё чаще, в том числе превентивные удары, – прогнозирует эксперт. – И это правильно".

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