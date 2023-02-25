Поддерживают ли украинцы удары по территории РФ, – опрос

Подавляющее большинство наших соотечественников, а именно 90% считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время есть определенное расхождение во мнениях, какие именно объекты нужно поражать. Как передает издание "Комментарии", таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 14-22 февраля.

Взрыв в Белгороде. Фото: российские телеграмм-каналы

Из 90% поддерживающих удары, 38% считают, что наносить их необходимо только по военным объектам, и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры. 13% опрошенных украинцев считают, что удары должны наноситься вообще по всем объектам, в том числе по населению, как это делает сама Россия.

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Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по РФ.

Интересно, что удары по военных объектах на территории страны-агрессора поддерживают одинаково во всех регионах Украины. Абсолютное большинство (89-92%) поддерживают нанесение ударов по территории РФ. Так, если раньше жители востока и юга считались более лояльными к России и поддерживали связи с РФ, то после начала широкомасштабной агрессии их позиция кардинально изменилась.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китайская Народная Республика (КНР) представила "мирный план" из 12 пунктов касательно того, как остановить российско-украинскую войну (упорно называя это "кризис в Украине"). Что можно сказать об этих предложениях? Каковы перспективы подобного плана? О чём говорят такие действия Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



