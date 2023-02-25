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Британская разведка: у России, вероятно, закончились запасы иранских дронов

Россия активно использует беспилотники-камикадзе в войне против Украины

сегодня, 10:32
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Автор:

Кравцев Сергей

По всей видимости российская армия исчерпала запасы иранских беспилотников, поскольку их запуски последнее время страна-агрессор проводит крайне редко, в то время, как раньше россияне практически ежедневно ними атаковали Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка: у России, вероятно, закончились запасы иранских дронов

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никакой информации об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.


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До этого украинские вооруженные силы сообщали о сбитии не менее 24 БПЛА Shahed-136 в период с конца января до начала февраля; десятки БПЛА были уничтожены в первые несколько дней года.                                                                                                              

"Отсутствие развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", — говорится в сводке.

Отмечается, что хоть это оружие не имеет хорошего опыта уничтожения намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную приманку, которая может отвлечь украинскую противовоздушную оборону от более мощных крылатых ракет РФ.

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Майже мовчав Зе і Орки Президента і сакральна річниця пройшла спокійно. Хоч УПА-екстремісти за 1,5 місяці почали емоційно виснажувати своє ж населення залякуванням апокаліпсісу. Так їх дыды розважалися садизмом над беззахисними, слугуючи кольоровим, червоним і коричневим, тоталітарним режимам.


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