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У Зеленского возразили Арестовичу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на предложение экс-советника главы Офиса Алексея Арестовича по переговорам с РФ

сегодня, 22:28
Автор:
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Константин Куликов
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Михаил Подоляк уверен, что Россия своими воинственными заявлениями пытается выторговать себе оперативную паузу в войне. Об этом он написал в своем телеграмм-канале, сообщают "Комментарии".

У Зеленского возразили Арестовичу

Михаил Подоляк

"Периодически кто-то из российских официальных лиц выходит, чтобы заявить: "Россию не победить на поле боя", — пишет Михаил Подоляк. — Своими бравурными заявлениями россияне маскируют страх перед итоговой обязательной ответственностью и пытаются все-таки решить главную задачу: блефом, шантажом, массовыми смертями, пропагандой выторговать себе... оперативную паузу, перевести войну в "затяжной формат низкой интенсивности".


Подоляк в определенной степени отвечает на заявление Алексея Арестовича – своего предшественника на этом посту, который призвал "мириться" с РФ. В частности, учитывая вероятную длительную позиционную войну, Арестович предложил "выходить на переговоры", но "эти переговоры должны быть честными и паритетными".

"Важно на этом этапе войны (трудном, несомненно) понимать, что любое окончание войны несправедливым финалом, любой компромисс из РФ обеспечит выживание нынешней российской (путинской) элите, которая точно уже не вернется в законопослушное состояние и точно продолжит "убивать" международное право, глобальную стабильность, демократию, — оппонирует ему Михаил Подоляк. — Историю нынешней России нужно довести до справедливого финала".

Между тем, ВСУ поразили российский корабль, способный запускать "Калибры". ВСУ ударили по судоремонтному заводу во временно оккупированной Керчи.

А США тайно передали Украине специальное вооружение. Во время проведения контрнаступления ВСУ столкнулись с огромными минными полями.



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