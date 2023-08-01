У Зеленского сделали заявление о новом ударе по Москве

Ночная атака беспилотников на Москву и Подмосковье свидетельствует, что столица РФ ускоренными темпами привыкает к войне, которая перебирается на российскую территорию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги... Все, что дальше будет происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны...", — написал Михаил Подоляк.

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Отметим, ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити".

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