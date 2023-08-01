logo

BTC/USD

28946.43

ETH/USD

1834.38

LTC/USD

90.56

USD/UAH

37.27

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского сделали заявление о новом ударе по Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского сделали заявление о новом ударе по Москве

В будущем Россию ожидает больше атак неустановленных дронов, больше развала и больше гражданских конфликтов, убежден Михаил Подоляк

сегодня, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ночная атака беспилотников на Москву и Подмосковье свидетельствует, что столица РФ ускоренными темпами привыкает к войне, которая перебирается на российскую территорию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского сделали заявление о новом ударе по Москве

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги... Все, что дальше будет происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны...", — написал Михаил Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Кроме офиса СБУ там прилетело в многоэтажку. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина вошла в август – последний месяц лета-2023, очередной месяц войны, развязанной Россией против нашей страны. Войны, которая всё чаще бьет по самой РФ. Но которую она, увы, не собирается заканчивать. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" августовскими ожиданиями касательно ситуации на военных, внутриполитических и внешнеполитических фронтах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1686270622958075905?s=20
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!