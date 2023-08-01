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Москва снова содрогалась от взрывов: что произошло

Второй раз за неделю центр Москвы атаковали беспилотники

сегодня, 07:07 comments1889
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Кравцев Сергей
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Ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити". Как передает портал "Комментарии". Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС", а также ряд Telegram-каналов. 

Москва снова содрогалась от взрывов: что произошло

Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников

Российские СМИ цитируют заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который подтвердил факт атаки столицы России несколькими беспилотниками.


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"При попытке пролета в Москву (Ред. – беспилотники) были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", – рассказал мэр Москвы.

Российские медиа и паблики в сети публикуют видео, на которых зафиксирован момент удара беспилотника по бизнес-центру. Сообщается, что после удара возле "Москвы-Сити" поднялся дым, со здания посыпались битые стекла.

В Telegram-каналы также появились сообщения о том, что звуки взрывов этой ночью слышали в подмосковных населенных пунктах Кубинка и Одинцово. Уже традиционно утверждается, что все дроны в Подмосковье были подавлены или уничтожены российскими силами ПВО.

Уже также появилась реакция ведомства Сергея Шойгу. В Минобороны РФ заявили, что якобы два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-сити".

Читайте также на портале "Комментарии" — еще 24 июля возобновилась серия ударов по Москве. Тогда столицу РФ также атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. Затем были удары 30 июля. Также в последнее время громко во временно оккупированном Крыму, где фиксируют очередные "прилеты", которые приводят к взрывным последствиям и эвакуации. Чего только стоит удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе или "прилет" по складу с боеприпасами в Красногвардейском районе полуострова. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/tass_agency/203453
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