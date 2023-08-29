У Зеленского рассказали, от чего Путину страшно

Сегодня пресс-служба главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила о месте его захоронения — на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. Лаконичное сообщение было сделано уже после предания земле Пригожина. Об этом сообщают "Комментарии". Примечательно, что до этого многие Z-патриоты предлагали хоронить Пригожина, погибшего 23 августа в авиакатастрофе, со всеми воинского почестями — при участии военного караула, под ружейный салют.

Михаил Подоляк

"Тайные похороны" в РФ главного вагнеровца, сражавшегося против Украины, прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Безупречно. Все, что нужно понимать о нынешней России и ее будущем… Тайные похороны экс-главы "Вагнера" Пригожина как абсолютный символ истинного страха Путина. Даже после демонстративного убийства "вагнеровца" в небе над Тверью российский диктатор панически боится настоящих массовых протестов. Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений. Боится продолжающегося репутационного обнуления. Боится собственных "героев", навязчиво растворяя их в неизвестности. Неизвестное место похорон, неизвестное кладбище Петербурга, неизвестное время, неизвестное количество "сопровождающих лиц", неизвестные информационные сообщения. Просто потому, что Путину страшно…", — написал Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале.

Напомним, что вместе с Пригожиным погибли шесть человек из руководства ЧВК "Вагнер", в том числе боевой командир вагнеровцев Уткин, а также экипаж — два пилота и стюардесса. Президент России Владимир Путин, чей авторитет обнулил своим мятежом Пригожин, признал его взнос в "борьбу с неонацизмом", но на его похороны не пришел. СМИ называют Путина главным вероятным заказчиком покушения на Пригожина.

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