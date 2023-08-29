В Украине объявили принудительную эвакуацию детей: о какой области идет речь

Власти объявили принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянными обстрелами ос стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Минреинтеграции.

Эвакуация. Фото: из открытых источников

"В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

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Речь идет о пяти населенных пунктах: город Гуляйполе, поселок городского типа Степногорск, а также села Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Сообщается, что в связи со сложной ситуацией с безопасностью и из-за вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).

Кроме детей, обязательная эвакуация также будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.

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