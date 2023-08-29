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В Украине объявили принудительную эвакуацию детей: о какой области идет речь

Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов в Запорожской области

сегодня, 17:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Власти объявили принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянными обстрелами ос стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Минреинтеграции.

В Украине объявили принудительную эвакуацию детей: о какой области идет речь

Эвакуация. Фото: из открытых источников

"В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", – говорится в сообщении.


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Речь идет о пяти населенных пунктах: город Гуляйполе, поселок городского типа Степногорск, а также села Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Сообщается, что в связи со сложной ситуацией с безопасностью и из-за вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).

Кроме детей, обязательная эвакуация также будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска отступают в связи с прорывом украинскими защитниками их линии обороны на Запорожском направлении. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк. 

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Генштаб и Минобороны довольно сжато сообщает о продвижении украинских защитников на южном направлении, чтобы не давать сведенья противнику, можно предположить, что ВСУ все же имеют хорошие успехи на это направлении фронта. Какие есть новости с Херсонской и Запорожской областей? О чем они могут говорить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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Источник: https://minre.gov.ua/2023/08/29/u-pyaty-naselenyh-punktah-zaporizkoyi-oblasti-ogolosheno-prymusovu-evakuacziyu-ditej/
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