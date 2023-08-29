Журналисты рассказали, во что превратят кладбища вагнеровцев

Первоначальная информация о сносе кладбищ вагнеровцев в Самарской области оказалась неверна, передает "Радио Свобода". На нем действительно убрали православные кресты, а могилы залили бетоном, как это снял местный блоггер Сергей Трифонов. Но, как оказалось, это реконструкция места захоронения, оплаченная ЧВК — кладбище реконструируют на западный манер. Об этом сообщают "Комментарии".

Так хотят реконструировать кладбища вагнеровцев

В Самарской области и на кладбище у поселка поселка Горячий Ключ в Краснодарской крае, еще при жизни главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, запланировано было поставить вместо крестов черные гранитные пирамидки. Таким образом, как отмечают родственники погибших в открытых чатах, кладбища станут более похожи на захоронения ветеранов на Западе, чему рады не все. Некоторые из близких из погибших вагнеровцев хотели бы оставить на могилах православный крест, другие — поставить памятник по собственному проекту. Другие одобряют эту реконструкцию, так как новый памятник практически не требует дополнительного ухода.

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Все работы по реконструкции мест захоронения погибших в Украине вагнеровцев оплачивала частная военная компания "Вагнер". Будут ли соблюдаться эти обязательства, взятые на себя при жизни Пригожиным после его смерти, неизвестно.

Напомним, 25 августа, пользователей соцсетей взбудоражило видео, опубликованное самарским блогером Сергеем Трифоновым (некоторые СМИ ошибочно назвали его "наемником" ЧВК из-за футболки с вагнеровской символикой). Трифонов записал этот ролик на кладбище в селе Николаевка Самарской области. "Вот здесь, где были могилы, все снесено. Вы что творите, ребят? Это же кощунство!" – прокомментировал блогер кадры, на которых видно, что могильные холмики действительно сровняли с землей, засыпали щебнем, а кресты и венки сложили рядом.

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