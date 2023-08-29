Байден и союзники разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине: на что надеется Запад

Белый дом сейчас находится на постоянной связи с союзниками из-за затянувшейся войны в Украине, развязка в которой, похоже, откладывается. Сейчас союзники в Европе разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Wall Street Journal".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, планы долгосрочной помощи Украины разрабатывают для того, чтобы гарантировать, что Россия не сможет победить на поле боя ни сейчас, ни в будущем. Второй момент – таким шагом Запад рассчитывает убедить Москву в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется, она будет продолжаться и интересы Украины никто уступать не собирается.

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При этом издание отмечает, что недостаток оружия и внутреннее политическое давление препятствуют таким планам западных союзников.

США регулярно выделяют пакеты помощи Украине. Так, 14 августа Вашингтон выделил новую поддержку в 200 млн долларов. В нее вошли боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и многое другое.

Украину также поддерживают члены страны ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день больше всего шансов, что Украина получит от США такие же гарантии, как Вашингтон предоставляет для Израиля, когда есть возможность получать оружие, технологии, проводить тренировки, и иметь финансы для укрепления обороны. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона.

Также издание "Комментарии" сообщало – поток военной поддержки для Украины может ослабнуть: СМИ узнали причину.



