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Поток военной поддержки для Украины может ослабнуть: СМИ узнали причину

По информации FT, споры между странами ЕС могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Разногласия стран-членов ЕС по пополнению бюджета блока могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times".

Поток военной поддержки для Украины может ослабнуть: СМИ узнали причину

Европейский Союз. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, цитируя заявление одного из участников переговоров, просьба Брюсселя о дополнительном финансировании на общую сумму 86 млрд евро, направленная на облегчение нагрузки на бюджет ЕС и одновременно на продление четырехлетней поддержки Украины, разделила страны-члены и привела к призывам к сокращению и продлению сроков утверждения.


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Брюссель предложил последний пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, отчасти для того, чтобы изолировать Киев от политической нестабильности. Сегодня министры ЕС возобновят консультации после летних каникул, а поддержка Украины будет главным вопросом повестки дня на встречах министров обороны и иностранных дел.

До сих пор переговоры о финансировании осложнялись тем, что Еврокомиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, включая положения о возмещении расходов на выплату процентов по долгу и повышении зарплат чиновникам ЕС.

Многие страны-члены заявили, что, хотя дополнительная финансовая поддержка Украины обоснована, другие элементы пакета являются результатом внутренней проблемы управления бюджетом ЕС, которая не заслуживает дополнительных средств.

Такие страны, как Германия и Нидерланды, которые возглавили сопротивление, утверждают, что затягивание бюджетных поясов из-за роста процентных ставок и требований к заработной плате также должно быть отражено в Брюсселе.

"Откровенно говоря, "Брюсселю нужны наши деньги, чтобы увеличить зарплаты членов Комиссии в соответствии с инфляцией" — не лучшая внутриполитическая платформа для национального лидера", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

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Источник: https://www.ft.com/content/870922b9-fb37-4907-b806-89e034924d3f
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