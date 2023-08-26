В России предлагают похоронить Евгения Пригожина в Украине

Депутат Государственной Думы России от путинской партии "Единая Россия" Виталий Милонов предложил похоронить главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Бахмуте. Об этом сообщают "Комментарии".

Евгений Пригожин

"Думаю, что самое (лучшее — ред.) место для похорон, может быть, в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК "Вагнер", победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия", — заявил рашист о Бахмуте, где вагнеровцы воевали против ВСУ и понесли огромные потери от Сил обороны.

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Он также добавил, что Пригожина могут похоронить вместе с бойцами "Вагнера", на кладбище ЧВК в Горячем Ключе (Краснодарский край).

Кроме того, депутат не исключил, что власти Санкт-Петербурга вряд ли будут против, если Пригожина похоронят в черте города, несмотря на его постоянные конфликты с питерскими властями.

Напомним, что 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет, на борту которого, по данным Росавиации, находился Евгений Пригожин и его окружение, руководители ЧВК "Вагнер". На следующий день президент РФ Владимир Путин, против окружения которого 23-24 июня Пригожин поднял мятеж, высказал соболезнование близким Пригожина. Среди версий гибели, которые фигурируют в СМИ, есть и конспирологическая. Якобы глава ЧВК "Вагнер" был предупрежден о возможном на него покушении и не сел в самолет, который разбился. Тем не менее, наиболее вероятным заказчиком его убийства называют Владимира Путина, чей авторитет сильного лидера Пригожин подорвал своим мятежом.

Тем временем, эксперты рассказали, что будет с "Вагнером" после смерти Пригожина.

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