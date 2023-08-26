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Представитель РПЦ предложил набирать рекрутов для войны в ночных клубах Москвы

Андрей Ткачев предлагает российским властям проводить мобилизацию по ночным клубам Москвы

сегодня, 18:34
Автор:
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Константин Куликов
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Известный спикер Московской патриархии, уроженец Украины, Андрей Ткачев призвал переместить работу российских "летучих военкоматов" с российско-грузинской границы в ночные клубы Москвы и других крупных городов. Об этом сообщают "Комментарии".

Представитель РПЦ предложил набирать рекрутов для войны в ночных клубах Москвы

Андрей Ткачев

"Летучие военкоматы не должны мерзнуть в Верхнем и Нижнем Ларсе, они должны совершить рейд по ночным клубам в больших городах. Одной Москвы даже хватит, — заявил воинствующий представитель Русской православной церкви. — Где половозрелые "кони", в отменной физической форме и с хорошим денежным достатком, с расширенными зрачками через одного,  проводят целые ночи, засовывая в трусы пляшущим вокруг шеста девкам денежные купюры. Эти здоровые половозрелые "кони" не имеют права грешить вообще, а особенно, когда твои сверстники рук-ног лишаются".


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Церковник выразил уверенность, что мобилизация зажиточных горожан российских мегаполисов, которые не спешат на путинскую войну, морально оздоровит российское общество.

"Я вас уверяю — это будет настолько оздоравливающий эффект иметь, что мы страну со временем не узнаем", — заявил Андрей Ткачев.

Напомним, что, по данным ГУР, из-за многочисленных потерь в Украине Россия намерена в ближайшее время мобилизовать 450 тысяч человек.

Одновременно с этим, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос СМИ, признал, что украинские военные также просят об усилении мобилизационных мероприятий.

Тем временем, в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик. 

Резников рассказал, сколько Украине еще ждать ракеты Taurus.

А в Украине еще один корабль проигнорировал угрозы РФ – идет зерновым коридором.



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