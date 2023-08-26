В авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик: детали

Известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП".

Джус (Андрей Пильщиков). Фото: ИНСТАГРАМ

Отмечается, что по данным источников "УП", в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли.

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Журналисты обратилась за комментарием в пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что официальный комментарий будет позже, учитывая определенные обстоятельства и начатое следствие.

ГБР уже начало расследование.

Стоит отметить, Джус (Андрей Пильщиков) служил летчиком истребителя МиГ-29. С началом полномасштабного вторжения российских войск защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне столицы Украины.

В интервью таким рейтинговым изданиям, как The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News неоднократно призывал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.

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