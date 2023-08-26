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В авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик: детали

По информации СМИ, в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, всего погибли трое пилотов

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП".

В авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик: детали

Джус (Андрей Пильщиков). Фото: ИНСТАГРАМ

Отмечается, что по данным источников "УП", в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли.


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Журналисты обратилась за комментарием в пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что официальный комментарий будет позже, учитывая определенные обстоятельства и начатое следствие.

ГБР уже начало расследование.

Стоит отметить, Джус (Андрей Пильщиков) служил летчиком истребителя МиГ-29. С началом полномасштабного вторжения российских войск защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне столицы Украины.

В интервью таким рейтинговым изданиям, как The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News неоднократно призывал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что наши Силы обороны находятся на пороге прорыва. Тем временем, в США некоторые политики и аналитики продолжают подталкивать Украину наступать, призывая концентрировать силы на одном (южном) направлении. А президент Владимир Зеленский жестко отвечает такого рода критикам, что мы не намерены перебрасывать войска с востока на юг, фактически отдавая РФ Донбасс, Харьков, Днепр, Павлоград. О чем говорит информационная битва последнего времени вокруг российско-украинской войны в целом и наступления ВСУ в частности? Зачем некоторые на Западе, включая достаточно солидные медиа, так откровенно подыгрывают России? Что в данной ситуации следует понимать и делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/26/7417203/
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