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В Украине еще один корабль проигнорировал угрозы РФ – идет зерновым коридором

Сегодня из Одесского морского порта вышел балкер PRIMUS

сегодня, 15:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня из Одесского морского порта новым временным "зерновым коридором" вышло второе иностранное гражданское судно, которое находилось в Украине с конца февраля 2022 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает эксперт Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В Украине еще один корабль проигнорировал угрозы РФ – идет зерновым коридором

Балкер PRIMUS. Фото из открытых источников

"Второй пошел. Держим кулаки, верим в ВСУ — ВМСУ", — сообщил эксперт.


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В частности, по информации Клименко, из акватории Одесского порта утром в сопровождении лоцманского катера вышел балкер PRIMUS (флаг Либерия). Порт назначения — Варна (Болгария), ожидаемое время прибытия — 27 августа. 

Этот балкер прибыл в Одессу накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину – 20 февраля 2022 года, и из-за агрессии России не смог продолжить рейс, уточнил эксперт.                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского назвали виновных в том, что Путин и дальше будет шантажировать мир голодом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия после выхода из зернового соглашения терроризирует юг Украины атаками ракет и дронов, разрушая портовую инфраструктуру с целью максимально снизить экспортные возможностей нашей страны. Она игнорирует призывы ООН вернуться к "зерновой сделке". Более того, по данным США, страна-агрессор готовит в Черном море провокации под чужим флагом. Почему мир позволяет РФ проводить это, по сути, пиратство, террор, причем в глобальных масштабах? Как сделать Черное море безопасным? Что для этого нужно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dJTAB7o4WMbfBGesGZqiCU2b44vD4DPPVwZYcDZiZkPoEu5PJZKuYbLtrp8thizVl&id=100003576664760
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