Будут проблемы: россияне жалуются на одном из направлений украинского фронта

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Slava Kot
Российские военные блоггеры указывают на недостаточное количество боеприпасов для ведения артиллерийского огня в Херсонской области. Россияне сообщают о растущих проблемах в российской армии.
Российские оккупанты. Фото из открытых источников
Благотворительный фонд "Российский атаманский фонд", финансирующий солдат РФ на передовой, написал в Telegram, что надеется на решение проблем с поставкой боеприпасов, "иначе будут проблемы".
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Российский блоггер Роман Сапоньков жалуется на отсутствие артиллерийской поддержки.
Другой российский блоггер указывает, что российская 205 бригада столкнулась с "тревожным сигналом кризиса в армии и стране". И объясняет, что "главная проблема Минобороны РФ хорошо известна" — отсутствие боеприпасов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полсотни российских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ. Причиной такого решения называют отсутствие снабжения позиций российских военных на передовой.
Также "Комментарии" писали, что Главное управление разведки провело удачную операцию и организовало взрыв в казарме кадыровцев в Энергодаре. Для реализации этого плана было задействовано движение сопротивления на оккупированных территориях.
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