Российские военные блоггеры указывают на недостаточное количество боеприпасов для ведения артиллерийского огня в Херсонской области. Россияне сообщают о растущих проблемах в российской армии.

Российские оккупанты. Фото из открытых источников

Благотворительный фонд "Российский атаманский фонд", финансирующий солдат РФ на передовой, написал в Telegram, что надеется на решение проблем с поставкой боеприпасов, "иначе будут проблемы".

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Российский блоггер Роман Сапоньков жалуется на отсутствие артиллерийской поддержки.

"Командир бригады и начальник разведывательного батальона отправляют наших ребят без артиллерийской поддержки, без беспилотников — бедняг убивают пачками", — пишет Сапоньков.

Другой российский блоггер указывает, что российская 205 бригада столкнулась с "тревожным сигналом кризиса в армии и стране". И объясняет, что "главная проблема Минобороны РФ хорошо известна" — отсутствие боеприпасов.

"205-я бригада ВС РФ, воюющая в Херсонской области, получила приказ занять острова на Днепре; военнослужащие ответили, что им не хватает боеприпасов, еды, артиллерийской поддержки и разведки", – говорится в сообщении в блоге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полсотни российских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ. Причиной такого решения называют отсутствие снабжения позиций российских военных на передовой.

Также "Комментарии" писали, что Главное управление разведки провело удачную операцию и организовало взрыв в казарме кадыровцев в Энергодаре. Для реализации этого плана было задействовано движение сопротивления на оккупированных территориях.