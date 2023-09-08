logo

BTC/USD

25792.87

ETH/USD

1627.79

LTC/USD

62.50

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского пояснили, каким женщинам запретят выезд из страны
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского пояснили, каким женщинам запретят выезд из страны

Представитель президента в Верховной Раде пояснил, каким категориям женщин с 1 октября ограничат выезд из Украины

сегодня, 18:52
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

До 1 октября женщины, имеющие образование медика или фармацевта, должны будут стать на воинский учет. Но ограничение на выезд из Украины коснется лишь тех из них, кто будет мобилизован. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского.

У Зеленского пояснили, каким женщинам запретят выезд из страны

Тысячи женщин уже служат в ВСУ

По его словам, тем женщинам, которые стали на воинский учет и не мобилизованы, никто запрещать выезд из страны не будет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал Вениславский.

Ранее Федор Вениславский заявлял обратное: всем женщины, ставшим на военный учет, вместе со статусом военнообязанных, будет ограничен выезд из страны.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд — тогда да , они смогут уехать. Если нет — тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", — заявлял ранее Вениславский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные его просят усилить мобилизационные мероприятия, чтобы иметь возможности продолжать контрнаступление.

Тем временем, в британской разведке рассказали – может ли быть альтернатива зерновому соглашению. В разведке Британии считают очень важным возобновление экспорта украинского зерна по морю.

Сколько км еще нужно пройти ВСУ, чтобы разрезать коридор в Крым – какой город первый на очереди. Потеря врагом железной дороги у Токмака может стать переломом в войне с Россией.

В Германии рассказали "облегченную" версию покушения на украинского подростка. Официальные органы ФРГ опровергли версию о нападении русскоязычного мужчины на украинского подростка.    



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!