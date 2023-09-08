У Зеленского пояснили, каким женщинам запретят выезд из страны

До 1 октября женщины, имеющие образование медика или фармацевта, должны будут стать на воинский учет. Но ограничение на выезд из Украины коснется лишь тех из них, кто будет мобилизован. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского.

Тысячи женщин уже служат в ВСУ

По его словам, тем женщинам, которые стали на воинский учет и не мобилизованы, никто запрещать выезд из страны не будет.

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"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — сказал Вениславский.

Ранее Федор Вениславский заявлял обратное: всем женщины, ставшим на военный учет, вместе со статусом военнообязанных, будет ограничен выезд из страны.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд — тогда да , они смогут уехать. Если нет — тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", — заявлял ранее Вениславский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные его просят усилить мобилизационные мероприятия, чтобы иметь возможности продолжать контрнаступление.

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