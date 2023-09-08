Сколько км еще нужно пройти ВСУ, чтобы разрезать коридор в Крым – какой город первый на очереди

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Кравцев Сергей
После недавних успехов ВСУ в районе Работино Запорожской области американская разведка изменила свой прогноз и уже допускает, что до конца года Украине реально пробить сухопутный коридор России в аннексированный Крым. Тем временем ВСУ продолжают контратаковать, выгрызая у противника такие важные километры своей земли. Сколько километров еще нужно пройти ВСУ, чтобы разрезать "сухопутный коридор" в Крым? Какой ключевой город на юге может быть деоккупирован первым? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Ян Калберг в интервью "ABC News" заявил, многие ошибочно полагают, что разрезать сухопутный коридор в Крым можно лишь только освободив временно захваченные Мелитополь и другие города. На самом деле коридор будет разрезан, как только Украина возьмет под огневой контроль все ключевые трасы, по которым Россия перебрасывает военную технику, боеприпасы и живую силу в Крым. Поэтому, украинской армии будет достаточно пройти вперед еще 10-15 километров, чтобы перебить российскую логистику на оккупированном юге Украины.
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Ян Калберг отметил, хоть ВСУ и продвигаются с небольшим темпом, но движение все равно есть.
Военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что как только над временно оккупированным Токмаком Запорожской области будут развиваться украинский флаг перед ВСУ откроется дорога на временно оккупированный Крым.
Эксперт уточнил, на юге фортификационные сооружения российских захватчиков идут параллельно железной дороге.
По его словам, как только ВСУ установят контроль над данной железной дорогой, в захваченном Мелитополе оккупанты не смогут долго держать оборону. Спустя 2-3 месяца упадет и Крым.
Свой прогноз Алексей Гетьман объясняет тем, что россияне в Крыму будут иметь дозированные поставки вооружения и техники, в частности, через Крымский мост и по автомобильным дорогам.
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Venya
сегодня, 15:32
Краще би американська розвідка написала, скільки ще загине наших військових. Як на мене це важливіше, ніж підраховувати метри територій та сірих зон. Набридло жити на цвинтарі.