Смогут ли ВСУ пробить сухопутный коридор РФ в Крым до конца года: прогноз разведки США

Разведывательном управлении Пентагона полагают, что недавние успехи украинской армии позволяют предположить "реалистичную возможность" прорыва остальных линий обороны российских войск до конца 2023 года. При этом в американской разведке подчёркивают, выполнить эту задачу будет крайне сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Economist" сделал директор аналитического отдела Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA)Трент Мол.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Трент Мол отметил, что три месяца лета украинцы никак не могли набрать темп и только сейчас украинской армии начинает удаваться достигать поставленных целей. Это вселяет надежду в то, что Украина сумеет прорвать оборону россиян еще глубже.

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"Если бы мы говорили об этом две недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонительный пояс... на самом деле довольно значителен", – говорит представитель американской разведки.

По его словам, DIA будет следить за признаками того, что Россия может продолжать поставлять артиллерийские боеприпасы на линию фронта и сохранять лидерство на местном уровне.

Он признает, что американские и украинские чиновники не смогли оценить глубину российской обороны и то, насколько трудно Украине будет пробить ее с помощью бронетехники. Украинские генералы рассказали газете Guardian, что 80% усилий России было направлено на развитие первой и второй линии обороны. Но Мол предостерегает, что значительная часть российских подкреплений остается на третьей линии.

По его словам, крайне важны две критические переменные: украинский запас боеприпасов, жизненно необходимый для поддержки артиллерии, обеспечивающей продвижение, и погода осенью.

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