В Германии рассказали "облегченную" версию покушения на украинского подростка

Германские власти опровергли версию, распространенную в СМИ о нападении русскоязычного мужчины на украинского подростка. По этим данным, события развивались несколько иначе. Об этом сообщают "Комментарии".

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Как сообщает DW, первоначально сообщалось о том, что мужчина сбросил 10-летнего мальчика с моста в Айнбеке в канал. При этом ребенок получил ранения. Но эта версия, говорят немецкие официальные органы, базировалась на информации полученной врачами от детей.

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После опроса детей полиция рассказала другую — "облегченную" — версию. Новые данные показывают, что ребенок поранился во время игры в канале до конфликта с незнакомцем. Якобы подросток поранился осколком стекла или другим острым предметом во время игры в самом канале, а уже потом он упал с моста в канал. Причем туда его не толкнул мужчина, а ребенок упал сам. Но перед этим русскоязычный мужчина схватил ребенка за футболку.

Якобы конфликт начался с того, что дети в шутку выкрикивали бранные слова, что привлекло внимание русскоязычного незнакомца. Правоохранители Германии полагают, что когда ребенок выбирался из канала, незнакомец схватил его футболку, из-за чего подросток утратил равновесие и упал в канал, глубиной 20 сантиметров. При этом немецкие копы подтвердили, что мужчина после этого кинул в подростка бутылку, но "следователям не удалось установить, был ли этот бросок целенаправленным и попала ли бутылка в ребенка".

Первоначально прокуратура Гёттингена сообщала, что неизвестный мужчина подошел к группе украинских детей и заявил, что им следует разговаривать на русском языке. Затем мужчина напал на ребят и сбросил 10-летнего мальчика через перила моста в канал, а после швырнул в лежащего в канале ребенка стеклянную бутылку и скрылся с места происшествия. Производство, судя по всему, будет закрыто, учитывая новые данные, сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ранее немецких правоохранителей не раз обвиняли в сокрытии преступлений совершенных на почве национальной неприязни или совершенных эмигрантами. В частности, во время новогодней ночи 2016 года в Кельне, когда сексуальным домогательствам подверглись сотни женщин со стороны мужчин "североафриканской внешности".

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