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У Зеленского отреагировали на пожар на Крымском мосту

Михаил Подоляк заявил, что все незаконное должно быть уничтожено

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В подрыве Крымского моста и возникшем пожаре на сооружении нет ничего необычного, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Незаконно сооруженные объекты в обязательно порядке должны быть уничтожены. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Михаил Подоляк озвучил у себя в Twitter.

У Зеленского отреагировали на пожар на Крымском мосту

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано", – написал советник главы ОП, приложив к своему твитту фото полуразрушенного моста.

Также отреагировал на подрыв Крымского моста секретарь СНБО Алексей Данилов. Он обнародовал у себя в Facebook видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", намекнув на поздравлении российского диктатора Путина. 

Напомним, сегодня утром стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар. Позже стало ясно, что помимо сильного пожара на железнодорожной ветке моста есть серьезные повреждения на автомобильного полотна, одна из секций вследствие взрыва обрушилась в море. Оккупанты позже заявили. что запускают паромные переправы.                                                                                        

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1578628414197485569
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