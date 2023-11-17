У Зеленского объяснили, почему Россия пошла ва-банк

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Кравцев Сергей
Россия будет продолжать терять субъектность, потому что будет и дальше убивать, ведь Кремль пошел ва-банк. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник отметил, что Путин в этой войне делает ставку на истребление. Именно поэтому финал в этой войны должен быть только один. Если же эта война будет неправильно завершена, последствия будут катастрофическими не тол ко доя Украины, но и для всего цивилизованного мира.
Михаил Подоляк считает позитивным моментом то, что истинные цели Кремля понимают не только в Киеве, но и в других мировых столицах, в частности, в Вашингтоне.
Именно поэтому, подчеркнул советник главы ОП, те страны, которые сегодня есть главными поставщиками Украине оружия вкладываются в большое дело – инвестируют в будущее. Потому что по-другому Россию уже не остановить. Если помощь Украине прекратится, те же европейский страны рискуют столкнуться с российской агрессией в куда большим объёмах и на других континентах.
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Ігор
сегодня, 09:16
Розкрадачі, розкрадаючи - весь світ захищають від катастрофи. Ніби тільки вчора їх Бог описав у Біблії їх сутність - фарисеї зовсім не змінились. Вони стверджували що Росія знищує паливну інфраструктуру щоб зупинити країну. Звідки тоді всюди затори з величезних дорогих позашляховиків з темним склом? Все західне паливо розікрали. Зате для Путіна, в робочі часи всю країну зупиняють на кілька годин, нібито десь там літаючий МіГ31 побачили.