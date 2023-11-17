У Зеленского объяснили, почему Россия пошла ва-банк

Россия будет продолжать терять субъектность, потому что будет и дальше убивать, ведь Кремль пошел ва-банк. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник отметил, что Путин в этой войне делает ставку на истребление. Именно поэтому финал в этой войны должен быть только один. Если же эта война будет неправильно завершена, последствия будут катастрофическими не тол ко доя Украины, но и для всего цивилизованного мира.

Михаил Подоляк считает позитивным моментом то, что истинные цели Кремля понимают не только в Киеве, но и в других мировых столицах, в частности, в Вашингтоне.

"И в США, и в европейских странах понимают природу современной России, природу войны как таковой, последствия, если эта война будет неправильно финализирована. Понимают – и это очень хорошо", — считает Подоляк.

Именно поэтому, подчеркнул советник главы ОП, те страны, которые сегодня есть главными поставщиками Украине оружия вкладываются в большое дело – инвестируют в будущее. Потому что по-другому Россию уже не остановить. Если помощь Украине прекратится, те же европейский страны рискуют столкнуться с российской агрессией в куда большим объёмах и на других континентах.

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