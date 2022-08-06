У Зеленского назвали даты: когда оккупанты готовят наступление на юге

Российские военные пытаются стянуть максимальное количество сил на южное направление, готовясь к наступательной операции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП акцентировал внимание на двух момента. Во-первых, то, что враг готовится активно к наступлению – это еще не значит, что он готов его начинать. Во-вторых, выводы о подготовке наступления – это не оперативная сводка ВСУ, а анализ тех данных, которые есть.

Арестович отметил, если анализировать те данные, которые есть, то 6-8 августа у оккупантов на юге буде готовность к наступлению. Ну, а, когда будет отдан приказ военным командованием – это уже совсем другой вопрос.

Отметим, ранее Алексей Арестович назвал три ключевые цели российских оккупантов на юге Украины. Первая цель – наступление на Николаев. Вторая возможная цель – это выдвижение в сторону Кривого Рога и третья цель – лобовые атаки, чтобы остановить активное продвижение ВСУ в Херсонской области.

"Разница между "доложить о готовности" и "наступать" — может составлять и несколько суток. Могут доложить, а командование скажет встать в оборону. Это мои предположения. 6 — 8 (августа — ред.) у них готовность", — сказал Алексей Арестович.

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