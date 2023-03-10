У Зеленского анонсировали контрнаступление ВСУ: когда оно состоится

Украинские защитники активно готовятся к контрнаступательным операциям, активная фаза которых может начаться уже через два месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "La Stampa" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — заявил Михаил Подоляк.

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Стоит отметить, что Украина уже давно просит западных союзников принять решение по предоставлению дальнобойного оружия, в частности, ракет дальнего радиуса действия. В украинском командовании считают, что только так можно достичь больших успехов во время контрнаступления, а самое главное – сохранить как можно больше жизней украинских воинов.

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Ранее "Комментарии" писали — в ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По разным городам была выпущена 81 ракета, причем впервые это было такое разнообразие, включая шесть ракет "Кинжал". О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



