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У Зеленского анонсировали контрнаступление ВСУ: когда оно состоится

Через два месяца состоится контрнаступление ВСУ

сегодня, 11:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники активно готовятся к контрнаступательным операциям, активная фаза которых может начаться уже через два месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "La Stampa" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского анонсировали контрнаступление ВСУ: когда оно состоится

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — заявил Михаил Подоляк.


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Стоит отметить, что Украина уже давно просит западных союзников принять решение по предоставлению дальнобойного оружия, в частности, ракет дальнего радиуса действия. В украинском командовании считают, что только так можно достичь больших успехов во время контрнаступления, а самое главное – сохранить как можно больше жизней украинских воинов.

Читайте также на портале "Комментарии" — изменила ли Россия цель в войне: в Минобороны Украины назвали приоритетную задачу оккупантов.

Также издание "Комментарии" сообщало — в четверг, 9 марта, "власть" непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) обвинила СБУ в подготовке покушения на "руководителя" Приднестровья – Красносельского. Представители СБУ жёстко отреагировали на это заявление. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Ранее "Комментарии" писали — в ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По разным городам была выпущена 81 ракета, причем впервые это было такое разнообразие, включая шесть ракет "Кинжал". О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.lastampa.it/esteri/2023/03/10/news/mykhailo_podolyak_bakhmut_e_un_successo_strategico_fra_due_mesi_la_controffensiva-12685422/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM9-S3-T1
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