Изменила ли Россия цель в войне: в Минобороны назвали приоритетную задачу оккупантов

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор не изменила стратегическую цель в войне против Украины. Противник стремится оккупировать восток и полностью уничтожить Украину как государство. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.
Анна Маляр. Фото: Фейсбук Анны Маляр
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Анна Маляр подчеркнула, что для Москвы первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, в частности Донецкой и Луганской областей. Несмотря на все попытки россиян, пока им не удается осуществить задуманное.
Стоит отметить, Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники за прошлые сутки отбили 102 атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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