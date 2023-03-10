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Изменила ли Россия цель в войне: в Минобороны назвали приоритетную задачу оккупантов

Анна Маляр заявила, что цель России неизменна - Путин по-прежнему хочет оккупировать всю Украину

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор не изменила стратегическую цель в войне против Украины. Противник стремится оккупировать восток и полностью уничтожить Украину как государство. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

Изменила ли Россия цель в войне: в Минобороны назвали приоритетную задачу оккупантов

Анна Маляр. Фото: Фейсбук Анны Маляр


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"Стратегические цели РФ в войне против Украины остаются неизменными. Противник не отказывается от планов уничтожения и захвата нашего государства", — отметила Анна Маляр.

Анна Маляр подчеркнула, что для Москвы первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, в частности Донецкой и Луганской областей. Несмотря на все попытки россиян, пока им не удается осуществить задуманное.                                                    

"Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины и пытается выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, уже несколько месяцев подряд им это не удается", — добавила замминистра.

Стоит отметить, Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники за прошлые сутки отбили 102 атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Источник: https://t.me/annamaliar/574
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