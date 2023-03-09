Зачем Кремль начал расшатывать Грузию – что может спасти ситуацию

Провластные силы в Грузии согласились отозвать скандальный законопроект об "иноагентах", вызвавший масштабные протесты в стране. Однако оппозиционеры заявили, что не верят властям, прокладывающим пророссийский курс, а потому продолжат протесты. Куда всё идет в Грузии? Почему это важно, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Игра, затеянная россиянами в Грузии, может быть окончена только при условии поражения России в Украине

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний рассуждает так:

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"Рф решила пойти ва-банк. Считая, что в Украине добивается своих целей, Кремль решил дестабилизировать ситуацию и в Молдове, и в Грузии. Россияне качают Кишинев, где проевропейское правительство, а также провоцируют с помощью пророссийского правительства Тбилиси. Кроме как провокациями попытки грузинских властей протянуть закон об иноагентах, назвать нельзя. Грузинское правительство контролировало ситуацию – и даже по политическим вопросам не было особых проблем. Заточение экс-президента Саакашвили не вызвало протестов, как и то, что грузинское правительство не поддержало Украину в войне с рф. Но принятие закона об иноагентах спровоцировало общество на протесты, выгодные россии и действующему правительству".

Ведь в случае нарастания напряжения, поясняет эксперт, на территорию Грузии могут войти российские войска, крепко сковав страну в объятиях Кремля. Оппозиция в данной ситуации оказалась в ловушке, считает Юрий Подорожний. Не выходить на протесты невозможно, но и наращивать напряжение ей – невыгодно.

"Скорее всего, игра, затеянная россиянами в Грузии, может быть окончена только при условии поражения России в Украине, – отмечает эксперт. – Грузия, имеющая пророссийское правительство, не сможет сопротивляться российским войскам, которые мы с вами можем увидеть там в ближайшие недели. Россияне понимают, что ни ЕС, ни США сейчас не смогут заниматься ни Молдовой (где ситуация всё же лучше), ни Грузией. Да и собственно эти страны могут стать предметом торга, в случае завершения российско-украинской войны. Кстати, попытки РФ дестабилизировать ситуацию в этих странах являются еще и признаком того, что Россия ведет подготовительную работу к завершению войны. Очевидно, что всё это происходит в рамках договоренностей России с Китаем. Недаром именно сейчас появился китайский мирный план ".

Грузинской оппозиции логичнее было бы требовать парламентских перевыборов

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун уверен, что законопроект, который пыталось продвинуть грузинское парламентское большинство, был нацелен на то, чтобы сделать еще большей пропасть между Грузией и Западом.

"Со стороны явно пророссийских сил, правящих сейчас в грузинском парламенте, это была попытка показать, что страна разворачивается на Восток. Это был откровенный идеологический посыл, призванный ослабить возможности евроинтеграции Грузии в будущем, – считает политолог. – Конечно, это вызвало обеспокоенность в грузинском обществе, активная часть которого вышла на улицы. Как ситуация будет развиваться дальше – сказать сложно. Изначально оппозиция и другие протестующие не особо четко очертили свои претензии к действующей власти".

По мнению Максима Джигуна, мало просто требовать отозвать данный законопроект. Следовало выходить за ценности, мыслить шире и глубже.

"Нынешнее руководство страны фактически отказалось от скандального проекта. И что? Проблема исчезла? Исчезла пророссийская власть в виде правящей партии "Грузинская мечта", которая финансируется российским, грузинским, да еще и французским миллиардером Иванишвили? Мне кажется, логичнее было бы требовать парламентских перевыборов. Потому что взгляды нынешнего большинства высшего законодательного органа страны явно расходятся с настроениями основной массы жителей Грузии. Протестующим следовало изначально более глобально и однозначно очерчивать свои требования. Еще важный момент, – отмечает эксперт. – Насилие со стороны силовиков в Грузии началось, судя по всему, в ответ на соответствующие действия протестующих. А не наоборот, как было на украинском Евромайдане. Почему последний был успешным? Потому что в стране был глобальный запрос на евроинтеграцию, который государство (в лице Януковича и его клики) попыталось заглушить, а потом еще и силовыми методами (избиение студентов) уничтожить первые ростки протеста. В итоге из искры протеста заполыхал настоящий огонь Революции Достоинства с поддержкой широких масс".

Политолог резюмирует: следует масштабировать эти протесты и добиваться досрочных выборов, смены режима, при этом действовать технологически правильно (оставаться на площадях, не устраивать погромы, ориентироваться на более содержательные, тригерные вещи, который найдут отклик в грузинском гражданском обществе).

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