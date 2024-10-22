logo

BTC/USD

67550.14

ETH/USD

2645.23

LTC/USD

70.53

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У ВСУ на Курщине снова началось продвижение: в США показали карту
commentss НОВОСТИ Все новости

У ВСУ на Курщине снова началось продвижение: в США показали карту

ISW отмечает, ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области

сегодня, 06:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Недавно ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что украинская армия продвинулась в западной части Новоивановки (юго-восток от Коренево). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

У ВСУ на Курщине снова началось продвижение: в США показали карту

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы попытались пересечь международную границу в районе Вольфино (юго-западнее Глушково), и что украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленкое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ложно представляя это направление как уникально сложное, отмечают аналитики ISW. Командир чеченского отряда спецназа "Ахмат" заявил, что бои в Курской области очень интенсивны, и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра военных действий. 

Читайте также на портале "Комментарии" - враг выбил военных с позиций в Курской области: куда будет продвигаться дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ имели успех севернее Суджи Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали – ряд СМИ, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки, отмечает, что 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области. 

У ВСУ на Курщине снова началось продвижение: в США показали карту - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-21-2024
Теги:

Новости

Все новости