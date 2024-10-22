Недавно ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что украинская армия продвинулась в западной части Новоивановки (юго-восток от Коренево). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы попытались пересечь международную границу в районе Вольфино (юго-западнее Глушково), и что украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленкое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ложно представляя это направление как уникально сложное, отмечают аналитики ISW. Командир чеченского отряда спецназа "Ахмат" заявил, что бои в Курской области очень интенсивны, и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра военных действий.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ имели успех севернее Суджи Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали – ряд СМИ, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки, отмечает, что 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области.