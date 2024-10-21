Враг выбил военных с позиций в Курской области: куда будет продвигаться дальше

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Ткачик Олеся
На Кураховском направлении российские захватчики захватили территорию восточнее реки Волча, впрочем, это было прогнозировано еще после потери Карловки, отметил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.
Бои в Курской области
Кроме того, по его информации, противник сумел зайти в населенный пункт Горняк, что является ключевым в обороне территории к северу от Кураховского водохранилища.
При этом, по его словам, на Часоярском направлении противник пытается охватить с флангов сам город и, несмотря на героическое сопротивление украинских военных, противник имеет ограниченный успех.
По его мнению, государство сейчас как никогда обязано включить рупор пропаганды. По его словам, необходимо пробудить в людях желание сразиться за будущее своих семей.
При этом он подчеркнул, что войну выиграет солдат, а не рапорт, и именно с солдатами у нас сейчас катастрофический дефицит.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оборона Курской области усложнилась в разы.
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