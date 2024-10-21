logo

BTC/USD

67665.59

ETH/USD

2651.32

LTC/USD

70.91

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг выбил военных с позиций в Курской области: куда будет продвигаться дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг выбил военных с позиций в Курской области: куда будет продвигаться дальше

В Курской области враг будет пытаться продвинуться к Малой Локне

21 октября 2024, 17:35 comments2623
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

На Кураховском направлении российские захватчики захватили территорию восточнее реки Волча, впрочем, это было прогнозировано еще после потери Карловки, отметил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

Враг выбил военных с позиций в Курской области: куда будет продвигаться дальше

Бои в Курской области

Кроме того, по его информации, противник сумел зайти в населенный пункт Горняк, что является ключевым в обороне территории к северу от Кураховского водохранилища.

"Не думаю, что мы сможем его удержать и лучше уже сейчас думать о новых оборонно-фортификационных линиях на рубежах Новоселидовка-Ильинка", — отметил военный.

При этом, по его словам, на Часоярском направлении противник пытается охватить с флангов сам город и, несмотря на героическое сопротивление украинских военных, противник имеет ограниченный успех.

"На Курском направлении произошло то, что я сказал еще 10 дней назад, после прорыва нашей обороны под Любимовкой, Ольга с Кремяным оказалась в полуокружении и был только вопрос времени, когда россияне нас выбьют оттуда. Продолжаю подчеркивать, что противник будет пытаться продвинуться в Малую Локну, чтобы отсечь от основных сил нашу северо-западную группировку в Курской области", — отметил Мельник.

По его мнению, государство сейчас как никогда обязано включить рупор пропаганды. По его словам, необходимо пробудить в людях желание сразиться за будущее своих семей.

"От пойманных "бусинок" х*р знает как подготовили и отправили на фронт толку очень мало. Ролики с длинноногими девушками и нарезками папури уже не помогут. Только жесткая пропаганда. Каждый украинский мужчина должен понять, что на поле боя смерть вероятна, а в тылу и без оружия с приходом врага гарантирована", — говорит Мельник.

При этом он подчеркнул, что войну выиграет солдат, а не рапорт, и именно с солдатами у нас сейчас катастрофический дефицит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оборона Курской области усложнилась в разы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QZZ9HByehuwH9vpCjWCzdTeEC4n77XAqgdnXmu5ByEp2dWtbcMUMpAS5nTRwVpBCl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости