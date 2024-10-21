Враг выбил военных с позиций в Курской области: куда будет продвигаться дальше

На Кураховском направлении российские захватчики захватили территорию восточнее реки Волча, впрочем, это было прогнозировано еще после потери Карловки, отметил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

Бои в Курской области

Кроме того, по его информации, противник сумел зайти в населенный пункт Горняк, что является ключевым в обороне территории к северу от Кураховского водохранилища.

"Не думаю, что мы сможем его удержать и лучше уже сейчас думать о новых оборонно-фортификационных линиях на рубежах Новоселидовка-Ильинка", — отметил военный.

При этом, по его словам, на Часоярском направлении противник пытается охватить с флангов сам город и, несмотря на героическое сопротивление украинских военных, противник имеет ограниченный успех.

"На Курском направлении произошло то, что я сказал еще 10 дней назад, после прорыва нашей обороны под Любимовкой, Ольга с Кремяным оказалась в полуокружении и был только вопрос времени, когда россияне нас выбьют оттуда. Продолжаю подчеркивать, что противник будет пытаться продвинуться в Малую Локну, чтобы отсечь от основных сил нашу северо-западную группировку в Курской области", — отметил Мельник.

По его мнению, государство сейчас как никогда обязано включить рупор пропаганды. По его словам, необходимо пробудить в людях желание сразиться за будущее своих семей.

"От пойманных "бусинок" х*р знает как подготовили и отправили на фронт толку очень мало. Ролики с длинноногими девушками и нарезками папури уже не помогут. Только жесткая пропаганда. Каждый украинский мужчина должен понять, что на поле боя смерть вероятна, а в тылу и без оружия с приходом врага гарантирована", — говорит Мельник.

При этом он подчеркнул, что войну выиграет солдат, а не рапорт, и именно с солдатами у нас сейчас катастрофический дефицит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оборона Курской области усложнилась в разы.



